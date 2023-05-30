印尼IPO市場 超越香港

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
印尼首度公開發行股票（IPO）市場火熱，今年來IPO籌資額達21億美元，圖為印尼股市證交所。（路透）
印尼首度公開發行股票（IPO）市場火熱，今年來IPO籌資額達21億美元，圖為印尼股市證交所。（路透）

印尼的首度公開發行股票（IPO）市場火熱，今年來IPO籌資額達21億美元，直逼去年全年的總籌資額，更是近30年來首次超越香港，一舉成為全球第四大IPO市場。

CNN報導，Dealogic的數據顯示，以籌資額來看，印尼目前排行全球第四大IPO市場，雖落後中國大陸、美國及阿聯，卻是1995年來首度超越長期位居IPO市場熱門選項的香港，更領先印度、南韓和日本等經濟大國。

Dealogic亞洲股票資本市場分析師佩里斯‧李向CNN表示：「這很不尋常，今年可能是印尼IPO市場表現最佳的一年。」他說，印尼企業今年來辦理IPO的籌資額高達21億美元，直逼2022全年的總金額，而今年料將辦理至少五件大型IPO案。

印尼鎳礦公司Harita Nickel 4月在雅加達股市辦理IPO，共籌措6.6億美元，成為印尼今年來規模最大的上市案。根據Dealogic的資料，該公司股價自上市以來飆漲29%。印尼礦業公司Amman Mineral今年稍晚也將辦理上市，預計籌資10億美元。

印尼IPO市場今年大放異彩，部分是因其他IPO市場表現相對欠佳。隨著利率續升推高資金成本，投資人在過去一年紛紛撤離股市。佩里斯‧李指出，升息抑制了對利率敏感的科技業，從而拖累向來依賴科技業、號稱全球規模最大的美國IPO市場。同時，香港持續受估值欠佳和防疫措施的後遺症所影響。

印尼的強勢表現還須歸功於基本面優勢。例如，在今年辦理IPO的企業中，有許多是受惠於去年大宗商品上漲的金屬製造商。

印尼擁有的鎳礦占全球比重近25%，還擁有大量鈷礦和銅礦，這三種金屬都是電動車電池的關鍵原料。銅是太陽能板的關鍵原料，而鈷是風力發電機所需磁鐵的必要原料之一。

IPO 印尼 香港

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