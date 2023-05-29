印尼政策領軍 與泰國搶當汽車王國

印尼不讓泰國專美！印尼總統佐科威稍早在日本G7峰會上，呼籲各國汽車業前往當地設廠，他有意透過政策積極發展電動車，希望當地汽車產量穩定提升，有意與長年發展汽車產業有成的泰國競爭。

印尼汽車產業成長中

據《日經新聞》報導，研究機構MarkLines指出，泰國汽車生產從2013年高峰時的245萬輛持續下滑，2022年來到188萬輛。同期印尼卻增加超過3成，2022年已來到147萬輛，今年可望來到160萬輛，如果從自小客來看，印尼在2014年的產量早已超過泰國。

另外，隨著全球汽車產業開始轉型發展電動車，對印尼更是一大好消息，因為當地盛產電動車電池關鍵材料鎳，印尼政府表示，福斯與福特都已考慮要在當地設廠生產鎳。從今年4月起，印尼政府為了提倡使用電動車，將電動車增值稅從11%降低至1%。

2022年，南韓現代汽車與中國上汽通用五菱開始在印尼生產電動車，Tesla也計劃在當地設廠。全球最大的電動車電池廠寧德時代新能源同樣計劃在印尼設廠。

印尼大量採購電動車

據《TEMPO.CO》報導，印尼政府計劃在2025年採購40萬輛電動車，對此，印尼總統特別助理亨德羅普里約諾指出，至少會再興建2萬處充電站。電動車補助計劃可刺激民眾購買電動車，最終將可在當地打造電動車生態系統，他表示，「一旦大量生產電動車後，電動車價格將會變得更親民。」

泰國要發展新能源車

對此，泰國也不甘示弱，今年4月，中國長安汽車宣布，將在泰國投資98億泰銖興建電動車工廠，上汽與長城汽車也同樣計劃要前往佈局投資。另外，去年12月，豐田汽車也宣布與泰國卜蜂集團合作，將使用生物燃氣生產氫，以便用在燃料電池車上，此舉等於有意擴大戰線，要從電動車拉往到新能源車上，在汽車發展上與印尼競爭。

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