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真假概念股 小摩解碼

經濟日報／ 國際中心、科技組／綜合報導

輝達掀起全球AI投資旋風，分析師趕忙重新評估AI對各企業營收的助益，也讓「誰是真AI概念股，誰是蹭題材沒實質的偽AI股」現形。摩根大通最新分析報告顯示，台廠以鴻海集團、廣達、英業達、緯穎等電子代工業者「最純」，今年AI營收占比最高可達約一成。

值得注意的是，近期獲市場追捧的散熱、ABF載板等個股幾乎是「純題材」。其中，散熱廠奇鋐、ABF載板廠景碩近期遭蘋果剔除供應鏈，因市場點名是AI概念股，股價噴發，奇鋐近二個交易日股價大漲逾11%，上周五一度衝上歷史新高價212.5元。景碩不僅遭蘋果移除供應鏈名單，近期還因為訂單冷清而傳出關閉桃園新屋廠，惟公司說僅關閉部份機台與鼓勵員工休假，奇鋐、景碩利空不跌還大漲，成為市場焦點，但小摩報告壓根沒提到這兩家公司。

小摩報告中，散熱、ABF載板受惠廠分別為建準、欣興，惟占比各僅1%至2%，是「非常低」的狀況。

MarketWatch報導，摩根大通以哈里哈蘭為首的分析師團隊在估算科技業者今年AI營收占比後，獲益最大的清一色都是美企，以輝達高達50%至60%居冠，博通介於10%至13%，邁威爾和美光各為10%，多數亞洲科技業者直接受惠於AI的程度都不高。

小摩特別點出，超微、英特爾、英飛凌、意法半導體、荷蘭ASM國際等全球知名半導體廠，今年AI營收占比僅是「有限」程度，頗讓市場意外。

營收 小摩 奇鋐

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