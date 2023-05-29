OPEC+內訌 沙俄減產不同調

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）下周將召開產量會議，但知情人士透露，沙烏地阿拉伯對於俄羅斯持續對國際市場大量出口廉價原油，感到不滿，沙俄緊張升高，使OPEC+內部對是否進一步減產的立場益發分歧。俄國傾向維持現行政策不變。

華爾街日報（WSJ）報導，沙國官員已向俄國官員，表達對於俄國未能徹底遵循減產承諾的不滿，並要求俄國重視減產承諾。沙國是否會立即對俄國採取行動，目前仍不清楚。

OPEC+將於6月4日召開部長會議，決定下半年石油產量。全球經濟減緩，削弱石油需求，OPEC+益發擔憂油價展望。沙國能源部長阿布都阿濟茲已警告油市空頭「小心」，暗示可能再度減產。

俄國總統普亭則表示，目前油價接近「經濟上的合理」水準，暗示可能無須立即改變現行的產量政策。

OPEC+在4月宣布，5月起日產量減少100萬桶，沙國已開始減產。當時俄國表示將延長3月實施的片面減產行動，直到今年底。但最新數據顯示，俄國仍出口大量原油到國際市場，增加全球原油供給。俄國3月已超越沙國，成為中國大陸進口石油的最大供源；4月印度進口的俄油數量，也首次超過沙國及伊拉克對印度的出口總量。依據沙國政府預算，油價必須高於每桶81美元，石油收入才能支應沙國經濟發展所需的資金。

俄國副總理諾瓦克5月稍早曾說，俄國遵行日產量減少50萬桶承諾，強調有關俄國產量的報導純屬毫無根據的猜測。

OPEC 油價

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