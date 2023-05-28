費城半導體指數 連二日漲逾6%

人工智慧（AI）熱潮帶動下，費城半導體指數上周五（26日）連續二日大漲超過6%，美股三大指數也連漲二日。投資人看好美國政府本周可望最後期限前就提高舉債上限達成協議，屆時焦點將回到聯準會（Fed）是否繼續升息，以及在兩黨妥協之下財政支出可能縮減所帶來的影響。

科技股集中的那斯達克綜合指數上周五大漲2.2%，投資人對AI的熱情不斷增長。標普500指數上漲1.3%，道瓊工業指數上漲328點，漲幅1%。一周下來，那斯達克上漲2.5%，已連續五周收高，創下30多年來最佳同期漲勢。相較之下，標普500指數本周小漲0.3%，道瓊指數則下跌1%。

台積電ADR前一個交易日飆漲12%後，上周五再漲2.2%，費城半導體指數更大漲6.3%，周線分別大漲11.9%和10.7%。邁威爾科技（Marvell Technology）預告AI事業營收下個年度將翻倍，股漲飆漲32%，繼輝達（Nvidia）之後成為另一檔AI飆股。輝達上漲2.5%，延續上個交易日24%漲勢，逼近1兆美元市值大關。

貝爾德投資策略分析師梅菲爾德說：「我們認為AI熱潮比其他科技熱潮更為合理。」他也說，輝達的預測「幾乎達到了前所未見的規模 ，真正展現需求可立即兌現為具體獲利」。

美國合眾銀行資產管理集團投資長費里曼指出，AI需求激增，應會支撐晶片股未來幾個月的漲勢，「以目前動能來看，沒幾個人膽敢反向對作」。

美國兩黨尚未敲定債限協議，但多數投資人相信國會終會在6月1日前達成協議。

另外，最新數據顯示，4月消費者大幅增加支出，通膨也加速上升，不僅加深對Fed繼續升息的預期心理，也減低對Fed今年轉而降息的押注。

如今，市場預料Fed在6月14日會議上再次升息的可能性約為50%，而一個月前預料升息的可能性只有8.3%。

不過，瑞銀經濟學家羅斯認為，「任何協議幾乎肯定會納入若干財政撙節措施，如此會降低Fed升息的必要性。過了債務大限之日會帶來嚴重後果，在這種情況下，Fed幾乎不可能升息。」