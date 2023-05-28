美債違約大限日延至6月5日

美國債務違約的新大限日出爐，財政部長葉倫說，估計資金將在6月5日見底。雖然債限日略為延後，共和黨議員表示，雙方仍有「棘手議題」需要處理。

葉倫上周五（26日）致信國會議員寫到：「根據最新取得數據，要是國會未能在6月5日前，提高或暫緩（31.4兆美元的）舉債上限，估計財政部將沒有足夠資源支付政府債務。」這番發言替債務違約的「X日」（X-date）訂下了更明確的期限，從原本估計的6月1日延後四天。

當下財政部的現金餘額正迅速減少，截至25日降至388億美元，寫2017年來新低，大幅低於此前一天的495億美元，也遜於本月12日的1,400億美元。此外，葉倫動用特別措施避免觸及舉債上限的轉圜空間，也快要竭盡。當局的特別措施額度共為3,350億美元，24日為止剩下670億美元。

大限日推延，能為美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫的談判爭取更多時間。拜登26日離開白宮時說，對於達成協議的前景「非常樂觀」。眾議員麥亨利是共和黨的談判代表之一，他說大限日改到6月5日，意味兩方仍迫切需要敲定協議。談判團隊27日上午將繼續協商。

麥亨利27日說，兩黨債限談判仍面臨棘手議題，要花幾小時或幾天談妥無法確定。但他強調雙方差異之處極少。

兩黨爭議焦點在於，共和黨要求對取得社福方案祭出更嚴格的工作要求，如食品券和聯邦醫療補助（Medicaid）等，但白宮回拒。儘管如此，麥卡錫表示，協議正慢慢成形。據透露兩黨談判中的協議擬提高未來兩年的債務上限，並限制聯邦開支，意味2024年總統大選前不會再有債限戲碼。

投資人評估商討中的協定，對比強健的經濟數據可能讓聯準會（Fed）再次升息，26日美國大盤標普500指數攀升1.3%。6月初到期的美國公債殖利率驟跌，顯示眾人重振信心，相信美國在債務可能違約的期間能夠準時還款。