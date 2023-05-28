美中貿易官員 APEC過招

美國貿易代表戴琪與中國大陸商務部長王文濤26日在底特律舉行的亞太經濟合作會議（APEC）場邊會晤，談論兩國之間的經濟與貿易紛爭，雙方各自提出不滿與關切，但也顯示兩大超級強國有意願保持溝通管道暢通、朝建立穩定關係邁出一步。

根據美國貿易代表署（USTR）和中國大陸商務部分別發布的聲明，戴琪對中國大陸政府主導「非市場」經貿政策表示不滿，也關切北京當局最近矛頭指向在陸營運美企的行動。北京上周命令陸企，停止向美國晶片製造商美光採購。

大陸商務部部長王文濤與美國貿易代表戴琪26日在底特律舉行的亞太經濟合作會議（APEC）場邊會談。（中新社、路透）

王文濤關切焦點則包括：與台灣有關的經貿議題、美國前總統川普對美商向大陸採購商品加徵關稅，以及現任總統拜登推動的印太經濟架構（IPEF）排除中國大陸。

美方聲明還指，戴琪強調保持美中之間暢通溝通管道的重要性，並表示要根據拜登總統和習近平主席2022年11月在印尼峇里島的會晤精神加強溝通。

值得注意的是，前一天（25日）王文濤與美國商務部長雷蒙多的會晤中，雙方亦同意就具體經貿關切和合作事項保持和加強交流，不過，中方就這場「王戴會」後的聲明中，字眼上少了「建立溝通管道」的描述。

王文濤與戴琪、雷蒙多的晤談，是數月來美中首次內閣層級的交流，被外界視為中美恢復高層交往的一個「晴雨表」。大陸官媒及多名分析人士認為，中美在經貿關係上各有關注，透過部長級對話，直接討論雙方存在共同利益的許多領域的問題，這非常重要。

記者會上被詢及美國是否會動用貿易工具如「301條款」解決美中貿易紛爭時，戴琪回答，拜登政府的一些反應已體現於經濟政策。她還說：「坐下來對話的好處，是可促進相互了解，了解各自經濟所受的衝擊。」

戴琪也在APEC貿易部長會閉幕時，以主席身分發表聲明，強調與會代表同意促成「自由、開放、公平、非歧視性、透明、包容以及可預測的貿易與投資環境」，但APEC未發表共同聲明，因俄羅斯和中國大陸反對有關烏克蘭的措詞。

在美中關係降到數十年冰點之際，分析師力促華府與北京把握難得機會，進行雙邊高階對話，例如建議兩國氣候特使凱瑞與解振華舉行新一輪會談，甚至希望拜登與主席習近平能在11月APEC峰會場合會晤。