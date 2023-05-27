輝達憑什麼躍為最耀眼AI股？女股神又為何砍持股？

圖形處理器大廠輝達（Nvidia）股價上攻勢如破竹，繼25日飆升24%後，26日再漲2.5%，若維持這種氣勢，向1兆美元市值叩關指日可待。

輝達上季財報燦爛奪目，執行長黃仁勳和其他主管並表示，AI驅動的資料中心銷售，將協助第2季（止於7月）營收達到110億美元，大幅超越華爾街分析師平均預測的71.8億美元，也比輝達去年同期的67億美元大躍進。這個超大利多一傳出，輝達股價應聲暴漲，26日市值衝上9,632億美元，朝1兆美元大關大步邁進。

黃仁勳在法說會上表示：「我們見到全球改裝資料中心的訂單狂湧得不可思議。」他預估，企業將投資1兆美元升級資料中心基礎設施、賦予「加速運算」處理能力，以便執行諸如ChatGPT這種生成式AI工具。他預言：「資料中心預算將強烈轉向加速運算。」

分析師對輝達前景齊聲叫好

華爾街對輝達法說會報以熱烈喝彩。券商Wedbush科技業分析師艾夫斯推文說：「研究科技股和大型股22年來，我們從未見過一家大型科技股財測這麼壯觀！」

ROBO Global資深研究分析師莫瑟說：「我不願說輝達已贏得（AI）競賽，但輝達是此刻的贏家。」

巴克萊分析師Blayne Curtis說：「我們相信，這只是生成式AI浪潮掀起典範轉移的開端。目前為止，看來只有輝達能幾乎掌握所有的經濟效益。」

近來誇稱AI前景的科技公司很多，但與眾不同的是，輝達已成為「實際靠AI賺錢的企業榜樣」，在AI淘金熱中，銷售淘金用的「鋤與鏟」工具。

此外，輝達也受惠於科技支出回升。晶片業正從景氣低潮復甦，許多業者，包括英特爾在內，都預期今年下半年需求將好轉。

Sanford C. Bernstein分析師瑞斯根認為，輝達「獨具優勢」。她在致客戶報告中寫道：「基於今年來漲勢已可觀，人人都在探尋如何投資價位沒輝達那麼高昂的AI概念股。不過，或許最佳途徑，就是投資輝達（儘管股價高昂不容置疑，但顯然並沒有乍看下那麼昂貴）。而且看多這支股票是有實際產品和銷售支撐，依我們之見，漲勢仍屹立不搖。」

瑞斯根已調高輝達目標股價，從300美元一口氣拉高到475美元。輝達26日收在389.46美元。

女股神為大砍輝達持股辯護

輝達若是如此贏得投資人青睞，為何科技股投資高手「女股神」伍德（Cathie Wood）決定出清旗艦基金的輝達持股？

因有慧眼能識科技潛力股而有「女股神」稱號的伍德，1月決定把旗艦基金方舟創新ETF（ARKK）的輝達持股賣掉，因此未能搭上輝達飆漲160%、市值暴增逾5,000億美元的獲利列車。

伍德26日接受彭博電視台訪問，為她大砍輝達持股的決定辯護。她說：「就輝達而言，我們有幾個理由稍事停頓。」

她指出，一大考量是晶片產業受制於景氣榮枯循環。另一因素是人工智慧（AI）晶片市場競爭加劇，因為特斯拉、Meta和Alphabet等公司都競相開發用來驅動AI運算架構的晶片。

伍德說：「我們只是轉向另一批多數人尚未發掘的個股。他們直到最近，才明白輝達是支AI概念股。」舉例說，她看好Meta聚焦AI的策略，特別是Meta的AI語言模型「LLaMA」能以更少的運算效能和更多的數據，「提供更佳的模型」。

她還說，方舟創新ETF雖出清輝達持股，但方舟旗下「較專精」的投資組合，包括方舟次世代網路ETF（ARKW）和方舟金融科技創新ETF（ARKF），仍持有輝達股票。