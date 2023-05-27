葡萄牙正式聲明：將禁止5G網路使用歐盟等以外供應商設備

集微網消息，據外媒報導，葡萄牙已禁止來自「高風險」國家和司法管鎋區的公司為其第五代移動通信技術（5G）提供設備。

根據葡萄牙周四發佈的一份政府聲明，該國將禁止在其5G無線網絡及新技術所基於的4G平台中使用來自歐盟以外的供應商、不屬於北大西洋公約組織或經濟合作與發展組織的國家的設備。

據悉，葡萄牙現有的5G網絡並不是獨立的，仍然主要基於4G技術和設備。

政府網絡空間安全高級委員會的安全評估委員會在聲明中表示，這些司法管鎋區以外的公司被認為對國家網絡安全構成「高風險」。

Altice Portugal是該國的主要運營商之一，今年早些時候它宣佈已選擇諾基亞作為其核心5G網絡的設備供應商。

該聲明沒有指出任何被禁止的具體供應商，也沒有設定葡萄牙電信公司必須從其網絡中移除被禁止的供應商提供的設備的日期。