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美4月PCE物價指數升速超出預期 Fed政策將更棘手

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國4月個人消費支出（PCE）增幅擴大，通膨指標也攀升，且均超出市場預估。美聯社
美國4月個人消費支出（PCE）增幅擴大，通膨指標也攀升，且均超出市場預估。美聯社

美國商務部26日公布，4月個人消費支出（PCE）增幅擴大，通膨指標也攀升，且兩者均比預估高，顯示美國的物價壓力和需求不受信用緊縮的影響，是經濟保有韌性的跡象，但也代表聯準會Fed）接下來的政策將更棘手。

4月個人消費支出比3月增加0.8%，月增幅超出分析師預估的0.5%，高於3月的零。扣除通膨後的實質支出則比3月增加0.5%，比預估的0.3%高，也高於3月的零。

通膨方面，整體PCE平減指數比3月上升0.4%，高於預估的0.3%，更高於前月的0.1%升幅；至於年升幅達到4.4%，不僅高於預估的4.3%升幅，也高於3月的4.2%升幅。

最受關注的核心PCE平減指數比3月上升0.4%，高於預估及3月的0.3%；若與去年同期相比，則上升4.7%，高於預估的4.6%和3月的4.6%升幅。

4月個人所得月增0.4%，符合預期，但高於3月的0.3%增幅。

數據公布後美股期指翻黑，在平盤附近狹幅波動，DXY美元指數跌幅收斂。

通膨 美國 Fed 聯準會 美股

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