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美中商務部長「坦誠」交流 各自關切對方政策

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國商務部長雷蒙多。路透
美國商務部長雷蒙多。路透

美國商務部長雷蒙多25日與中國商務部長王文濤會晤時，兩人對彼此的行動表達關切，美方關切北京最近對美國企業所採取的行動表示關切，中方則提出對美國對中經貿與半導體政策的關心。

這場會面象徵兩年多中國大陸的最高層級官員來訪問美國。

美國商務部的聲明只有簡短一段，表示兩人對美中商務關係進行「坦誠而實質」（candid and substantive）的討論，包括兩國的貿易與投資的整體環境，以及潛在的合作領域。

聲明指出，雷蒙多也對最近中方對美國企業在陸營運行動，表達關切。聲明並未具體指明企業，但中國已以國家安全為由，鎖定美光在中國大陸銷售的產品。聲明說，這場會議是美中維持開放高通管道且負責任地管理雙方關係的努力一環，雷蒙多也承諾持續以去年11月美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平的交流為基礎，維持美中互動。

中國大陸商務部的聲明則表示，雙方進行了坦誠、專業、建設性的交流。王文濤向雷蒙多就美對中經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切。

王文濤正前往底特律參加亞太經合組織（APEC）會議，預料將與美國貿易代表戴琪在APEC會議上見面。不過，這場會議的議程預料將包含經濟脅迫和重新調整供應鏈。

美國 半導體

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