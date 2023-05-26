台積電ADR大漲12% 站上100美元

美國政府債務上限的僵局仍在持續進行中，雖然總統拜登和眾議院議長麥卡錫本周再度進行協商，雙方都對會談前景抱持肯定立場，且同時認為不會出現違約，但因各自堅持己見，協商沒有結果。財長葉倫近日來數度強調6月1日是最後期限，若不能在此之前提高債務上限，美債勢將違約。 然而共和黨議員卻認為這是危言聳聽的恐嚇手段。同樣地，民主黨也指責共和黨在協商中採取「人質談判」，為提高債限設定各種門檻。雙方自然很難達成共識。 在此同時，全球經濟還在應對一系列威脅：從飆升的通膨和利率到俄羅斯入侵烏克蘭的持續影響，再到威權政權的收緊控制。最重要的是，許多國家愈來愈懷疑美國在全球金融中的重要角色。

2023-05-26 07:00