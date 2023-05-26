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台積電ADR大漲12% 站上100美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四大漲12%，收在100.95美元，較台北交易溢價14.57%。費城半導體指數同日亦上漲6.81%。

美國股市周四漲跌互見。道瓊工業指數小跌35.27點，跌幅0.11%，收32,764.65點；標普500指數漲36.04點，漲幅0.88%，至4,151.28點；那斯達克綜合指數漲213.93點，漲幅1.71%，至12,698.09點。

台灣加權股價指數周四上漲132.68點，收在16,292.00點，台積電漲3.43%收在543元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 116.47 +3.70 108.50 +7.35

中華電 CHT 126.58 +1.08 128.00 -1.11

台積電 TSM 622.09 +12.00 543.00 +14.57

聯電 UMC 49.42 +1.91 48.90 +1.07

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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