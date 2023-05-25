波士頓Fed總裁柯林斯：升息「停頓」時點也許近了
財經網站MarketWatch報導，波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，通膨減弱跡象顯示，聯準會（Fed）可能「處於或接近」可以暫停升息的時間點。
柯林斯25日在羅德島社區大學一個場合中說：「儘管通膨仍然太高，已見到一些趨緩的好跡象。」
但她也表示，在Fed下月13日至14日舉行貨幣決策會議之前，仍會依據日後出爐的通膨、就業和經濟成長數據作判斷。
Fed本月升息1碼（0.25個百分點），聯邦資金利率目標區間提高到5%~5.25%，是連續第十次升息，為的是把高通膨控制下來。
同時，Fed主席鮑爾表示，Fed可能在6月按兵不動，尤其鑒於最近銀行體系動盪，停頓升息腳步或許適宜。
Fed希望先評估之前一連串升息行動對經濟的影響，並評估金融體系承受的壓力是否進一步擴散。決策官員表示，金融體系變弱，可能也會對經濟構成重大傷害。
然而，從柯林斯和其他高階Fed官員最近的談話看來，Fed內部對6月利率決策展望仍未達成共識。幾位官員指出，今年利率仍有必要升高，其他人則抱持暫時觀望態度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言