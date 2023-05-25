波士頓Fed總裁柯林斯：升息「停頓」時點也許近了

財經網站MarketWatch報導，波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，通膨減弱跡象顯示，聯準會（Fed）可能「處於或接近」可以暫停升息的時間點。

柯林斯25日在羅德島社區大學一個場合中說：「儘管通膨仍然太高，已見到一些趨緩的好跡象。」

但她也表示，在Fed下月13日至14日舉行貨幣決策會議之前，仍會依據日後出爐的通膨、就業和經濟成長數據作判斷。

Fed本月升息1碼（0.25個百分點），聯邦資金利率目標區間提高到5%~5.25%，是連續第十次升息，為的是把高通膨控制下來。

同時，Fed主席鮑爾表示，Fed可能在6月按兵不動，尤其鑒於最近銀行體系動盪，停頓升息腳步或許適宜。

Fed希望先評估之前一連串升息行動對經濟的影響，並評估金融體系承受的壓力是否進一步擴散。決策官員表示，金融體系變弱，可能也會對經濟構成重大傷害。

然而，從柯林斯和其他高階Fed官員最近的談話看來，Fed內部對6月利率決策展望仍未達成共識。幾位官員指出，今年利率仍有必要升高，其他人則抱持暫時觀望態度。