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Fed主席鮑爾與眾院民主黨人會面 避談舉債上限僵局

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Fed主席鮑爾（右）22日在國會山莊和眾院民主黨人會面。路透
Fed主席鮑爾（右）22日在國會山莊和眾院民主黨人會面。路透

在華府為提高舉債上限陷入僵局之際，聯準會（Fed）主席鮑爾23日與一群眾議院民主黨人召開閉門會議，但避開討論債務談判相關問題。

彭博資訊報導，溫和派的新民主黨聯盟發言人魏爾表示，這場會議很早之前就安排好了，美東時間23日中午12時30分在華府召開，持續約一小時，並非要回應舉債上限大限將至的問題。鮑爾進出會場時均未回答記者提問。

新罕布夏州的聯邦眾議員庫斯特（Annie Kuster）表示，與鮑爾會面主要是「討論整體經濟」，鮑爾「給我們的印象是情勢正開始好轉，但通膨率仍在4%~5%區間」，「他仍有憂慮」。

另一位與會者、紐約州聯邦眾議員米克斯（Gregory Meeks）表示，鮑爾並未談到Fed在將於6月13~14日舉行的貨幣政策會議上，所可能採取的行動。

知情人士透露，鮑爾表示，Fed沒有能減輕美國政府債務違約影響的工具，符合他之前的公開發言。此外，鮑爾在都避開這個話題。

鮑爾已持續警告若不提高舉債上限，美國經濟和金融體系將受重創。財長葉倫已一再重申，財政部最快6月1日將耗盡現金，代表若總統拜登和共和黨籍的眾院議長麥卡錫無法很快敲定預算協議，美國債務違約風險上升。

鮑爾 美國 債務

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