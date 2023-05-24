馬斯克重申兩岸危機 有意在AI挑戰Google、微軟

特斯拉執行長馬斯克在華爾街日報於倫敦舉辦的一項企業領袖峰會中重申，他相信北京可能致力把台灣納入中國版圖，此舉恐對全球經濟帶來巨大災難。而且，「不清楚何時會確實推進」。

馬斯克也表示，人工智慧（AI）領域中，Google、微軟（Microsoft）需要有對手，他想要挑戰。他的企業王國裡包括推特在內，各有不同的部門涉及AI。馬斯克預期，推特最快下個月就會停止虧損。

知情人士透露，佛州州長德桑提斯周三晚間受邀參與推特活動，與馬斯克對談時，將宣布角逐2024年總統大位。

馬斯克是以網路視訊方式參與華爾街日報執行長會議倫敦峰會開幕式。他說，現正努力讓推特轉虧為盈，推特最快6月現金流可以轉正。推特在馬斯克買下並私有化之後，就沒有再公開財報，2019年起就沒再賺過錢。

馬斯克認為，推特會是他推動AI事業的一部分，而特斯拉已經運用AI於先進的自駕功能之上。他說，推特與特斯拉可以與AI公司建立夥伴關係，就像微軟之於OpenAI。先前媒體曾經報導，馬斯克已經成立了一家名為X.AI的AI公司。

馬斯克強調：「我想，應該要有第三匹顯著的馬，加入競賽。」

關於特斯拉是不是準備到印度設廠，馬斯克先說對印度有興趣，但沒有承諾要去設廠。不過在今年底以前，或會再選定另一座工廠據點。目前特斯拉在美國、德國和中國大陸有工廠，並已提及有意到墨西哥設廠。

談到企業接班問題，馬斯克表示已有向旗下公司的董事會提出計畫，但董事會或許不會採納他的建議。他承認接班是很老而且很難的問題，至於掌控企業又更難。他提到目前產生一個想法，是不是成立一個教育機構，來控制他絕大多數的股權，而不是自動傳下去給自己的孩子。然而誰來管理這個機構，又是個棘手問題。

華爾街日報解讀，馬斯克的談話暗示他未來或會追求分解式的管控公司方式，但未闡明會是怎樣的安排。