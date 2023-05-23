史提格里茲支持紐約州立法 限制債權人可拿回金額

在眾多華爾街同業公會強烈反對下，諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲和兩位前拉丁美洲官員聲援紐約州的法案，支持限制私人債權人在主權債務重組中可以拿回的金額。

彭博資訊報導，根據史提格里茲、前阿根廷經濟部長古茲曼和不久前遭解職的哥倫比亞的財政部長歐坎波簽署的備忘錄，「需要緊急更改債務人和債權人的激勵措施」，「這項立法將立即為需要重新協商債務的借款人提供保護」。

這些措施（包括州參議會和眾議會的提案）將迫使持有違約主權債券的投資人，在債務重組期間接受與政府和其他公共債權人相同的損失。

然而時間將很緊迫，因為這些法案目前仍在紐約州參議會的司法委員會和眾議會的歲計委員會審理，而州議會的這個會議將於6月8日閉會。

史提格里茲的這份最新支持備忘錄，與國際金融協會（IIF）、投資公司協會（ICI）和美國壽保險協會（ACLI）等公會在22日稍早發表的聯合聲明形成鮮明對比。這些同業公會說，這項立法一旦獲議會通過，將迫使投資人在曠日廢時的法律程序風險下要求更高的利率。

聯合聲明說：「如此一來將會擾亂公司債券市場，因為新興市場企業的借貸成本通常與其政府的借貸成本掛鉤。」 信用圓桌會議（Credit Roundtable）、國際資本市場協會（ICNA）和紐約壽險協會（LICNY）也出面相挺。

這項聲明並表示：「重要的是，立法機關必須放慢審議這些法案的腳步，而不是在未聽取所有相關利害關係人意見的情況下就匆忙制定成為法律。」