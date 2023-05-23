日本宣布管制23種半導體設備出口 7月23日正式生效

日本經濟產業省今天（23日）宣布，針對23種半導體製造技術的出口限制措施將在7月23日正式生效。消息引發日本半導體設備類股挫跌，也拖累已逼近33年高點的日股出現獲利了結賣壓，近期漲勢在今天戛然而止。

日本經產省早在3月就已宣布，將對用於包括清洗、沉積、微影、蝕刻和測試等工序的23種技術設備實施出口管制。製造商要把設備出口到任何地區，都必須先申請許可。最新的消息則是確定7月23日就會正式實施限制措施。

經產省在3月的新聞稿中，並未指明管制是針對中國大陸，經產大臣西村康稔當時還強調並非是針對特定國家，而是改善監督，避免技術可能流向軍事用途。但外界解讀此舉是日本跟進美國加強限制大陸取得關鍵半導體製造術的行動。

最新消息出爐後，日本半導體設備製造商股價23日下跌，東京威力科創一度重挫2.9%、愛德萬測試跌2.8%、Ulvac跌1.45%、Screen集團跌2.3%。東證指數由紅翻黑，盤中一度跌近1%；日經225指數也轉跌，中止連八天漲勢。

日本券商Securities Japan首席市場策略師大谷正之表示：「關於緊縮晶片設備出口管控的消息很可能引發供需改變。由於企業本年度的獲利展望在某種程度上已被納入價格考量，影響不太可能那麼大。」