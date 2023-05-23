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美光遭陸封殺為何跌幅收斂？ 財務長：營收損失不到一成

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美光部分產品遭中國大陸當局封殺。路透
美光部分產品遭中國大陸當局封殺。路透

美國記憶體大廠美光（Micron）周一（22日）預估，受中國大陸禁令影響，美光營收受衝擊的幅度將達低個位數至高個位數百分比，簡言之，就是影響幅度不超過一成。

中國中央網信辦周日宣布，美光在中國大陸銷售的產品未通過網絡安全審查，因此國內關鍵資訊基礎設施的營運機構應停止採購美光的產品。但當局並未詳述發現哪些風險，也沒詳述美光那些產品將受影響。

分析師表示，他們認為這對美光的直接影響有限，因美光在中國的主要客戶大多是消費電子產品企業，但他們警告說，此舉可能會促使一些公司考量政治風險，因而在供應鏈中剔除美光產品。

美光財務長墨菲（Mark Murphy）周一表示，尚不清楚北京方面抱持甚麼樣的疑慮。他說，對中國大陸企業的直接和間接銷售，約占美光營收的四分之一。

墨菲表示：「我們目前估計，公司總營收受到的影響在低個位百分數到高個位百分數之間。」

這些談話協助美光股價跌幅收斂，美光22日收盤下跌2.8%至每股66.23美元，比盤中最高5%跌幅收斂。

美國商務部發言人周日表示：「我們堅決反對沒有事實根據的限制措施。」「這一行動，以及最近對其他美國公司的突擊檢查和針對，與（中國）宣稱的開放市場並致力於建立透明監管框架不一致。」

近幾個月來，大陸當局對美國企業盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）以及管理顧問公司貝恩（Bain）進行突擊檢查，這使得華盛頓和北京之間的緊張關係有所加劇。

Jefferies的分析師指出：「由於美光的DRAM和NAND產品在伺服器上的應用要少得多，我們認為它在中國的大部分營收並非來自電信運營商和政府。對美光的最終影響將相當有限。」

美國 北京

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