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美光在陸供應缺口要不要去補？韓廠兩難 就怕觸怒美中

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
分析師說，南韓三星電子等南韓晶片公司，基於美國壓力，或許猶豫要不要積極填補美光在中國大陸的市場空缺。 路透
分析師說，南韓三星電子等南韓晶片公司，基於美國壓力，或許猶豫要不要積極填補美光在中國大陸的市場空缺。 路透

日經亞洲分析，美國半導體大廠美光（Micron）遭中國大陸封殺，南韓同業如三星電子、SK海力士對於要不要去填補美光留下的供應缺口，面臨兩難。因為美國先前已經要求首爾當局必須力促韓廠不要趁機進場。

日經說，韓廠如果把握機會拓展在中國大陸的市場，就得冒著惱怒華府的風險。然而，如果克制不接手供應中國大陸市場的需求，北京也可能會生氣。

三星、SK海力士是全球第一、第二大記憶體晶片製造商，美光排第三。這三家廠商在中國大陸都有很大的生意。不過只有三星、SK海力士在中國大陸有製造工廠。

北京當局21日宣布美光沒有通過所謂的網路安全審查，封殺美光，禁止大陸境內關鍵資訊基礎設施業者採購美光產品。然而中國大陸欲找美光開刀早在一個多月就展開審查行動，因此美國上個月就已請求南韓政府，要阻止韓廠補上任何市場缺口。

撇開政治緊張的話，Eugene投信資深分析師Lee Seung-woo表示：「美光喪失的市場有多少，應該他們（指三星與SK海士力）就可以拿下多少。雖還不明確缺口會有多大，但對他們絕對是好事。」

Sanford C. Bernstein分析師Mark Li說，最差的情境是，美光因為北京的封殺，損失大約11%的營收，不過他認為不太可能到這種地步，影響應該會在百分率的個位數低端。Li也同意中國大陸會轉向南韓廠商採購晶片，但韓廠賣不賣，他就不確定了。

Mark Li認為，能替代美光供應中國大陸晶片的公司除了三星、SK海士力，還有日本的鎧俠（Kioxia）、美國的威騰（Western Digital）等，這些企業都是美國自己或盟邦的公司，全仰賴美商供應生產設備，「我想，他們不顧美國壓力去搶美光市占的機會不大」。

Counterpoint Research半導體分析師Brady Wang提到，當前整體記憶晶片市場還是供過於求，而且經濟放緩，所以美光被中國大陸封殺影響有限。但如果禁令維持兩到三年或更久，「南韓業者會因美光缺席中國市場而獲益」。

日經採訪三星與SK海士力的回應，兩家公司均拒絕評論。

根據美光年報，美光的中國大陸與香港客戶，約占2022年總營收的16%左右，比較2021年的18%、2020年的19%，逐年下降。

美國 南韓

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