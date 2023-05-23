福特：今、明兩年 車價將看跌5%

福特汽車執行長法利（Jim Farley）預測，由於經銷商庫存日增，今、明兩年的車輛售價將下跌5%以上，競爭壓力將影響特斯拉（Tesla）對電動車市場的主導權。

法利22日接受彭博電視專訪時表示，特斯拉獨霸電動車市場，有極大的領先優勢，但現在遭逢更大的壓力。

面對車價下滑，福特打算提高內燃機引擎車的行銷經費。該公司想靠F系列卡車和Bronco休旅車等傳統車款，來挹注500億美元的電動車計畫。法利說：「我們今年會花更多錢，車價將下跌。」他強調，汽油車種的廣告開支過低。

他想說服心存疑慮的分析師，福特能在2026年底前透過電動車創造8%的息前稅前報酬，並要在此一時間點前每年生產200萬輛電動車，產量為去年的16倍。他同時宣布與全球多家鋰礦開採業者簽署採購合約，包括Albemarle、智利的SQM、加拿大的Nemaska Lithium，確保電動車關鍵原料供給。