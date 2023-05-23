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雙R走向戶外 5G是關鍵

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
業者正在測試5G網路能否以更快速度傳輸串流數據，讓消費者出門在外也能使用VR裝置。（路透）
業者正在測試5G網路能否以更快速度傳輸串流數據，讓消費者出門在外也能使用VR裝置。（路透）

無論是虛擬實境（VR）頭盔或擴增實境（AR）眼鏡，都需不斷傳輸大量數據，對於電力和網路頻寬需求極高，讓此類裝置大多只能在室內有Wi-Fi和插座的地方使用。如今業者正在測試5G網路能否以夠快的速度，把數據串流到裝置，讓消費者在外也能使用AR或VR產品。

華爾街日報報導，使用這類裝置需要流暢的資料傳輸，只要稍有干擾，影像就會變模糊，讓用戶感到噁心嘔吐，毀掉整個體驗，5G或許是解決方案。Magic Leap轉型長狄亞茲說，該公司打算運用5G技術讓旗下次世代裝置在戶外也能使用，「目前由裝置進行的運算，如有更多交由邊緣或雲端來處理，便可縮小裝置，用較少的電池電量。如此一來，在戶外和在整座城市進行AR的體驗，5G會是關鍵環節。」

VR娛樂科技公司Dreamscape Immersive想用5G讓VR體驗卸下重擔。該公司營運長葛洛斯基說，以前用戶需揹上裝有電腦的厚重背包，以連接VR頭盔來驅動裝置。如今Dreamscape與Verizon合作，在洛杉磯購物中心的據點，裝設私人5G網路，未來試營運時，會用類似項鍊的小型裝置取代背包。葛洛斯基表示，過去揹在背上的東西，現在形同放到後台，並宣揚5G有能力鬆綁、解鎖，並帶來大規模的沉浸式體驗。

行動晶片巨擘高通也加入戰局，該公司AR/VR主管史瓦特說，他們對能5G連網的AR眼鏡發布了技術藍圖，展示該公司晶片的可能用途。他說，這個裝置目前並未商用，但這類參考設計文件往往預示合作業者即將發布的產品特點。人氣手遊「Pokémon GO」開發商Nitantic和小米，都在開發搭載高通晶片的AR眼鏡。

5G高速傳輸雖能減少影像處理的延遲和差錯，但現行技術有其限制。業界人士指出，要是一大群人在同個地點使用無線頭盔，目前網路無法應付如此巨量的數據。電信業者需把能處理這些數據的伺服器，移到更接近無線基地台之處，並大舉投資尚未廣泛部署的先進網路設備，才能滿足需求。

葛洛斯 華爾街日報 基地台

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