業界：拖延太久 10億英鎊用於英國晶片行業遠遠不夠

集微網消息，據BBC報導，批評人士將英國政府推遲的10億英鎊半導體行業一攬子支持計劃稱為「微不足道」。從手機到汽車，半導體或芯片無處不在，政府剛剛公佈了一項新的10年戰略。但它仍舊面臨指控——美國和歐盟已宣佈提供接近500億美元（400億英鎊）的支持。

首相表示，該計劃將有助於將英國變成科技超級大國。在日本首相Rishi Sunak同意與日本建立半導體合作夥伴關係後不久就發佈了詳細信息。

蘇納克先生說，通過推動英國的半導體產業，「我們將發展我們的經濟，創造新的就業機會，並保持在新技術突破的前沿」。

然而，當總部位於劍橋的Arm公司（其芯片設計為許多智能手機提供動力）選擇在紐約而非倫敦上市時，這一雄心受到了打擊。

Arm可以說曾經是英國最大的科技資產，儘管呼籲政府干預，但還是被賣給了日本軟銀公司。

英國最大的紐波特芯片廠也差點被一家中國公司接管。

但Arm現任首席執行官雷內哈斯確實歡迎新制度，這將有助於英國在下一代技術的全球芯片供應鏈中發揮作用。

貿易機構TechUK表示，這是英國半導體行業光明未來的「發令槍」。

英國芯片製造商IQE的蒂姆·普倫(Tim Pullen)告訴 BBC Radio 4 Today節目，政府的戰略「肯定會讓」該行業朝著「正確的方向」邁進。「它認識到半導體對經濟、國家安全和供應鏈安全對我們的生活至關重要，我們現在需要做的是在我們進入執行階段時與政府密切合作，」他說。

小魚苗

但批評人士認為，與其他國家的努力相比，該戰略預計會在去年秋天出現，但提供的金額有限。

根據芯片法案，美國對其行業的支持總額為520億美元，而歐盟相當於430億歐元的援助。

與私營部門的投資相比，這筆錢也很少。本周，愛爾蘭半導體公司ADI投資6.3億歐元用於利默里克的研究和製造設施。

下議院商業特別委員會主席、工黨議員Darren Jones對這一戰略和對投資必要性的認識表示歡迎，但補充說，「與其他國家相比，最初的2.5億英鎊衹是一筆非常小的補貼」。

根據該戰略，將在2023-25年間投資2億英鎊，為工業提供基礎設施、資助更多研究並促進國際合作。

工黨「影子文化」大臣露西鮑威爾表示，在多年的拖延之後，該戰略將令人失望，並且表現出「遠低於我們的競爭對手的雄心」。

諮詢公司Gartner的Gaurav Gupta表示，這筆資金對研究來說還不錯，但如果目標是與該領域的大公司競爭──英偉達、高通、博通和AMD，那麽10億英鎊就「微不足道」了。

總部位於英國的石墨烯半導體初創公司Paragraf的首席執行官西蒙托馬斯博士告訴BBC，該公告「非常坦率地鬆弛」。

「要解決英國芯片製造商的需求還有很長的路要走，」他說。

BBC技術編輯佐伊·克萊曼(Zoe Kleinman)表示：「許多製造硬件的企業表示，當出現短缺時，很難與龐大的芯片製造商聯繫，因為他們的產品被像蘋果這樣的財力比其他任何人都雄厚的巨頭吞噬了。」

「英國政府會有足夠強硬的手段強行介入嗎？試圖『緩解』供應鏈問題是一個崇高的抱負，但最終，如果我們自己不大規模生產芯片，我們將永遠任人擺佈。」

設計重點

BBC和其他媒體在發佈前沒有看到完整的報告，但官方提供了一份摘要。

該戰略將側重於英國特別擅長的領域：半導體設計、尖端「複合」半導體和研究——與大規模芯片製造相比，這些領域所需的資金也少於大型芯片製造，後者的基本機器成本高達數億英鎊。該戰略還將嘗試通過國際合作夥伴關係提高芯片供應的安全性。

最近由大流行引發的芯片短缺中斷了從遊戯到汽車的產品供應，關鍵製造業集中在台灣等少數國家。

位於布里斯托爾的芯片設計公司Picocom的總裁彼得·克萊登(Peter Claydon)告訴BBC，擁有該戰略很好，但他說：「這不是很多錢。」

他希望看到稅收減免用於支持該行業，並更加重視教育以幫助提供行業所需的熟練專業人員。

然而，他重視該戰略對國際合作的重視，儘管他表示，留在歐盟的數十億歐元計劃會更好，這足以「有所作為」，他說。