快訊

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球主要汽車製造商計劃裁員 軟件部門成「重災區」

集微網／ 集微網

集微網消息，據業內消息人士透露，自今年第二季度以來，全球自動駕駛汽車獨角獸初創企業和主要汽車製造商一直在計劃裁員表現不佳的部門，尤其是軟件部門，以削減運營成本。

據電子時報報道，消息人士稱，自動駕駛汽車獨角獸初創企業別無選擇，衹能在削減成本的戰略中縮減軟件研發人員，因為這種汽車在短期內不太可能看到巨大的市場需求。對於主要汽車製造商而言，他們的軟件開發不及預期，推遲了新車的推出，嚴重影響了他們的整體市場競爭力。

“傳統汽車企業與新能源汽車企業的人力結搆不同，為了走得更遠，必須在市場不利的情況下大規模裁減傳統專業人員，因此轉型和人力替代也是推動企業裁員的因素之一。”消息人士說道。

在初創企業中，上周有消息稱阿裡達摩院自動駕駛實騐室已經並入菜鳥集團，但並非整體並入，而是約有80-90名員工接到轉去菜鳥集團的選項，其餘約200人將被裁員，被裁人數約佔全員70%；美國的自動駕駛卡車初創公司TuSimple在其高級管理人員離職和大規模裁員後，最近收到了納斯達尅的退市通知。

在全球主要汽車製造商方面，福特汽車今年以來不斷進行人員結搆調整，2月，福特宣佈於歐洲其他地區再裁員3800人，其中在德國裁2300人，英國則裁1300人；3月，福特宣佈西班牙裁員約1100人。本月有消息指出，福特在中國裁員，據傳此波裁員賠償將執行“N+3”，涉及超過1300人。

Stellantis計劃今年在意大利削減多達2000個工作崗位以進一步減少勞動力。另外，該公司此前以電動汽車轉型為理由，計劃讓伊利諾斯州的一家吉普車製造廠停產。Stellantis首蓆執行官表示，“電氣化的成本將對我們在世界各地的業務足跡產生影響。”

（校對/王雲朗）

福特 獨角獸 美國

延伸閱讀

未保持車距 高雄三車追撞Honda成「夾心」釀3傷

Meta將進行第三輪裁員 業務部門削減6000人

五人座純電SUV太飽和 福特執行長瞄準七人座SUV

80萬內電動車來了？ 特斯拉和鴻海都可能稱霸平價市場！

相關新聞

等待債限談判 那斯達克指數創九個月新高

史坦普500指數收盤幾乎持平，因為華爾街等待關鍵的債務上限會議，政府官員盡量努力避免違約。

Meta踩隱私紅線 歐盟天價開鍘 罰13億美元

Meta Platforms因向美國發送歐盟的用戶資訊，遭歐盟隱私監管機關處以12億歐元（13億美元）的罰款，刷新歐盟隱...

美企「脫險」大陸 前進日本

美國各大企業執行長近月來相繼前往日本，包括蘋果公司的庫克、Google的皮伽、OpenAI的奧特曼、英特爾的基辛格，當中...

外國人大買日本閒置空屋 這些地區的物件最受歡迎

愈來愈多外國人正在日本大舉購買閒置的空屋，尤其是設有榻榻米和凹間（床之間）的鄉村老宅，日經新聞指出，這股購屋潮主要受傳統...

比爾蓋茲 傳曾出軌俄女遭脅

美國微軟公司共同創辦人比爾蓋茲兩年前離婚，當時傳出導火線之一是妻子不滿他和美國已故「淫亂富豪」艾普斯坦（Jeffrey ...

美舉債上限僵局 學者推演三種結果

美國府會之間的舉債上限僵局可能將經濟推入衰退，而政府一旦倒債則可引發嚴重的金融危機。許多經濟學者至今仍預期美國不會倒債，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦