全球主要汽車製造商計劃裁員 軟件部門成「重災區」

集微網消息，據業內消息人士透露，自今年第二季度以來，全球自動駕駛汽車獨角獸初創企業和主要汽車製造商一直在計劃裁員表現不佳的部門，尤其是軟件部門，以削減運營成本。

據電子時報報道，消息人士稱，自動駕駛汽車獨角獸初創企業別無選擇，衹能在削減成本的戰略中縮減軟件研發人員，因為這種汽車在短期內不太可能看到巨大的市場需求。對於主要汽車製造商而言，他們的軟件開發不及預期，推遲了新車的推出，嚴重影響了他們的整體市場競爭力。

“傳統汽車企業與新能源汽車企業的人力結搆不同，為了走得更遠，必須在市場不利的情況下大規模裁減傳統專業人員，因此轉型和人力替代也是推動企業裁員的因素之一。”消息人士說道。

在初創企業中，上周有消息稱阿裡達摩院自動駕駛實騐室已經並入菜鳥集團，但並非整體並入，而是約有80-90名員工接到轉去菜鳥集團的選項，其餘約200人將被裁員，被裁人數約佔全員70%；美國的自動駕駛卡車初創公司TuSimple在其高級管理人員離職和大規模裁員後，最近收到了納斯達尅的退市通知。

在全球主要汽車製造商方面，福特汽車今年以來不斷進行人員結搆調整，2月，福特宣佈於歐洲其他地區再裁員3800人，其中在德國裁2300人，英國則裁1300人；3月，福特宣佈西班牙裁員約1100人。本月有消息指出，福特在中國裁員，據傳此波裁員賠償將執行“N+3”，涉及超過1300人。

Stellantis計劃今年在意大利削減多達2000個工作崗位以進一步減少勞動力。另外，該公司此前以電動汽車轉型為理由，計劃讓伊利諾斯州的一家吉普車製造廠停產。Stellantis首蓆執行官表示，“電氣化的成本將對我們在世界各地的業務足跡產生影響。”

（校對/王雲朗）