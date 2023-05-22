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大陸網信辦出手 美光盤前股價重挫近7％

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
大陸出手封殺，拖累美光盤前股價跌逾6%。美聯社
大陸出手封殺，拖累美光盤前股價跌逾6%。美聯社

記憶體晶片大廠美光22日盤前重挫近7%；中國大陸國家互聯網信息辦公室昨（21）日宣布，美光的產品未能通過網路安全審查。高通、英特爾、博通等大陸風險高的美國晶片業者，盤前股價也跌近1%。

網信辦示警，重要基礎設施的營運商應避免採購美光產品，因該公司在大陸販售的貨品，有「相對嚴重」的資安疑慮。該機構也說，美光零組件對「我們重要的資訊基礎設施供應鏈，構成重大的安全疑慮」，恐影響國家安全。

美光22日盤前一度重挫達6.8%，若開盤後跌幅未收斂，將寫去年11月來最大單日跌幅。美光今年來上漲36%，上周五（19日）收在68.17美元。

科技業已成為美國和中國大陸的重要戰場，華府已將大陸的科技企業列入黑名單，阻礙陸方取得先進晶片，也禁止美國公民對大陸晶片業提供特定援助。美國商務部則表示，大陸網信辦對美光的決定毫無根據，華府將持續與盟邦降低隨之而來的擾亂。

華府 資安 美光

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