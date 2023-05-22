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半導體設備商 本季銷售不妙

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

日經新聞報導，分析師認為在九大晶片製造設備製造商中，七家本季銷售可能下滑，因為面對不斷惡化的半導體市場，客戶將放慢產能投資。

美國應用材料（Applied Materials）上周已預估，本季銷售額可能介於57.5億~65.5億美元，將比去年同期下滑12%或略為成長，將是2019年8~10月當季以來銷售首度衰減。

總體而言，分析師預期，本季九家半導體設備製造商中，七家銷售額將下降，包括美國的科林研發和日本的東京威力科創，成為市場比上季惡化的明顯跡象；上季有六家業者的營收成長。

晶片製造商的投資放緩是獲利低迷的主因。尤其是記憶體晶片製造商持續遭受智慧手機和伺服器需求下滑、及價格暴跌的沉重打擊。應材執行長迪克森上周表示：「以占晶圓廠總設備的百分比來計算，記憶體的支出正處於逾十年來的最低水準。」

面對逐漸趨緩的市場，東京威力科創已調降今年全球晶圓廠設備市場的展望，從先前預估的下滑20%，下修為減少25%至30%。美國主導的對中國大陸的出口限制，也將使銷往中國大陸的先進產品銳減。

不過，對汽車和工業應用等非先進產品的需求一直比預期穩固。中國大陸對成熟製程產品的投資依然活躍。東京威力科創預期，今年度中國大陸銷售額的占比將升至略高於30%，高於去年度的24%。

迪克森則說，雖然中國大陸目前在物聯網、通訊、汽車、電源和感應器（ICAPS）等晶片產品的支出領先，但其他國家正以更快的速度增加投資，「在2023年我們ICAPS業務成長最快的地區是美國、歐洲和日本」。

所有九家公司都預期，下半年需求將比上半年增強，但考量到台積電和三星電子的投資將低於最初計畫，很難確定市場復甦時機。

美國 東京

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