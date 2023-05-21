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輝達上季獲利看減 但分析師認為可能上修財測

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝達將在24日公布上季財報，分析師看好輝達上修財測。路透
輝達將在24日公布上季財報，分析師看好輝達上修財測。路透

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）將在24日美股盤後公布上季財報，營收和獲利都可能比去年同期下滑，為連續第三季衰減，但分析師預期財測將穩固。

華爾街分析師預估，輝達止於4月的年度第1季（上季）營收將年減21.5%至65.03億美元，淨利下滑19.2%至22.7億美元左右，每股盈餘92美分。

但分析師認為，業界持續開發人工智慧（AI）工具，帶動對輝達AI繪圖處理器的需求，可能代表輝達上季業績將高於預期，輝達也可能上修財測，進而刺激股價上漲。

Oppenheimer分析師薛佛和及Susquehanna分析師羅蘭都調高輝達股價的目標價至350美元。德意志銀行分析師也看好輝達AI處理器需求暢旺，財報和財測有望強勁。

輝達股價今年來已大漲106.5%，以未來12個月獲利預估的本益比也接近60倍。在OpenAI去年底發表AI聊天機器人ChatGPT後，點燃AI競賽戰火。輝達已致力於提供AI的一站式服務，所供應的晶片能幫助AI產品接受文字、影像、及影音的訓練。

AI 華爾街 輝達 財報

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