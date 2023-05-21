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通膨未降 鮑爾暗示6月擬暫停升息

聯合報／ 編譯任中原、記者鍾張涵／綜合報導
聯準會主席鮑爾(左)19日在與前主席柏南基(右)對談時稱，目前通膨仍太高，但他也暗示6月可能暫停升息。(歐新社)
聯準會主席鮑爾(左)19日在與前主席柏南基(右)對談時稱，目前通膨仍太高，但他也暗示6月可能暫停升息。(歐新社)

美國聯準會（Fed）下月是否繼續升息引發各界關注，聯準會主席鮑爾十九日發表演說時表示，銀行界目前面臨壓力，或許不必透過進一步升息降低通膨

Fed決策官員們表示，六月十三至十四日的會議將決定再升息一碼或暫停升息，包括鮑爾在內的一些官員已暗示可能暫停升息，但是其他決策官員則表示，通膨與經濟活動尚未減緩到足以維持利率不變的程度。

但鮑爾表示，Fed決心將通膨壓回到百分之二目標，「如果未能使通膨下降，不僅將使痛苦期延長，且到頭來還會使恢復物價穩定的社會成本提高，對家庭及企業造成更大傷害」。

過去一年裡，聯準會為對抗通貨膨脹迅速調升基準利率（benchmark rate），這個月最近一次升息已到百分之五至百分之五點二五間，創十六年來新高。

鮑爾說，聯準會對接下來將採取如何行動尚未做出決定，但已經走了這麼漫長的路，可以檢視數據及進展以便做出審慎評估，銀行業的壓力可能意味著利率不必太高就能控制通膨。

他也提及各國央行採行的分離原理（separation principle），即透過緊急貸款工具處理金融市場與信貸市場崩盤問題，以利率為主的貨幣政策工具保留用來對抗高通膨。

他表示，貨幣政策與金融市場穩定措施脫鉤處理有其限制，各項工具有各自目的，但所產生的效應往往並不會完全獨立。

通膨 聯準會 鮑爾

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