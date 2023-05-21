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美股收黑 輝達財報聚焦

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美股上周五（19日）在不安情緒下開高走低，美國白宮和國會的債務上限談判受阻，讓上周原本平穩交易以緊張收尾。投資人本周仍將關注債務協商進展，也寄望輝達（Nvidia）公布財報能繼續炒熱人工智慧（AI）投資題材。

美國國會談判代表19日說債限談判沒有進展，標普500指數轉而下跌0.1%，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各跌0.3%和0.2%。

不過，美股三大指數周線仍收紅，標普和道瓊本月首度周線走高，那斯達克上漲3%且連漲四周。

費城半導體指數上周五跌0.6%，台積電ADR也小跌0.1%，不過一周下來，費半和台積電ADR分別大漲7.8%和11%；台積電ADR創1月13日以來最大單周漲幅。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比說：「共和黨債務談判代表最後退席，有礙在大限日到來前達成可行辦法的機會，這將削弱聯準會在6月14日升息的可能性。」

台積電 債務 ADR

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