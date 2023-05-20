AI明日之星何處尋？高盛建議「4方向」物色潛力股

人工智慧（AI）是2023年股市熱門題材，顯而易見的概念股早已大漲一波。投資人錯過良機了嗎？專家認為，其實要搭上AI投資獲利列車，仍有許多機會，除市場上人人皆知的大咖股外，還可從四個方向覓得潛力股。

目前為止，第一波AI贏家股已出列，今年來股價漲幅都很可觀。例如輝達（Nvidia），其繪圖處理器是用來訓練生成式AI核心語言模型所必需。又如微軟，是聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的大股東，加上把AI引進微軟眾多應用程式，也成為優選AI概念股。Google母公司Alphabet長年投資發展AI，最近宣布進展，股價漲勢隨之加速。

即使錯過近來這波AI概念股漲勢，高盛科技投資組合經理人丹恩接受巴隆周刊（Barron's）訪問時表示，仍有至少四種途徑可覓得下一批AI潛力股。