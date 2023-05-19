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Google逃過一劫？WSJ：傳三星不換預設搜尋引擎

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
華爾街日報引述內情人士消息指出，三星智慧機已暫停更換內建瀏覽器的討論。路透
華爾街日報引述內情人士消息指出，三星智慧機已暫停更換內建瀏覽器的討論。路透

先前傳出三星電子智慧機的內建搜尋引擎，打算用微軟的Bing取代Google，一度重創Google母公司字母（Alphabet）股價。不過最新消息指出，三星已經暫停此事的內部審議，字母股價19日開盤時一度漲逾2%，隨後漲幅收斂至1%。

華爾街日報（WSJ）引述內情人士的說法指出，三星智慧機預先安裝的自家網路瀏覽器，一度考慮棄用Google，改用Bing作為預設搜尋引擎。三星原本認為此舉不會大幅改變現狀，理由是該公司用戶多使用Google Chrome等內建瀏覽器，不用三星瀏覽器。

內情人士透露，三星憂慮市場對更換搜尋引擎的看法，也擔心此舉會衝擊與Google牽連廣泛的業務關係，決定此刻內部不再進一步討論此事。

然而，他們強調三星並未決定永遠將Bing拒於門外。三星智慧機部門一直認為過度仰賴Google軟體是一大問題，三星力圖讓智慧機軟體多元化，並考慮提供新選項，尋求改用Bing是相關努力的一部分。

若三星改用Bing，微軟可在Google長期稱霸的市場，取得夢寐以求的勝利。今年Bing引入ChatGPT聊天機器人功能，讓這個搜尋引擎取得新動能。Statcounter最新數據顯示，Google搜尋引擎在電腦和行動裝置的市占率約達93%，Bing則僅占3%。

路透報導，4月首次傳出三星擬更換搜尋引擎時，內部消息稱，Google為此陷入「恐慌」，該公司一年可從三星合約賺得30億美元營收，字母的市值更因此在一天內蒸發近500億美元。

搜尋引擎 三星電子 Google Bing

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