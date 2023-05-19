三星2倍年薪海外徵才 他曝內部實況「6點準時下班」3優點超誘人

科技不斷地在進步，相關產業也受到青睞，不少人求職都會優先選擇科技方面的職缺，但有一名網友表示最近南韓科技業積極地在海外尋找人才，幾位認識待在日本的朋友都有拿到三星的面試邀約，這也讓他不禁想問台灣為什麼很少人想去南韓工作？

這名網友在PTT發文寫道，包含三星在內，最近南韓科技業很積極在海外獵人頭，他有幾個待在日本一線廠的朋友有拿到三星面試邀約，開價是現在年薪的1.7倍到2倍，不會韓文沒關係，可以用英文溝通。對此，原PO提出疑問「台灣去韓國工作的人是不是很少？」

他說幾年前去首爾出差，領教到有種未來都市的感覺，城市規劃、街上整潔程度等，都不輸給東京，消費能力也很高，夜生活跟台灣有得比，甚至還表示「聽說職場文化介於日本跟美國之間偏向美國，不太確定是否是三星獨有文化使然。福利完全屌打台日企業，不過不確定是否僅限三星」，這也讓他好奇想問大家是否會想去南韓工作？

貼文釣出一名剛去三星出差的網友留言回答，他說三星大部分的產業都超級集中，自己待的這個城市當地人甚至叫它「三星城」，而且離首爾有點遠，搭計程車到首爾市區都要超過一小時。

這名網友說三星的工時控制得蠻好的，「常常晚上六點辦公室就淨空九成以上，在客戶端客戶也是要求我們晚上七點前一定要離開」，但他也說自己出差的單位不是半導體事業部，所以不一定精準。語言上，三星客戶都是用韓文跟韓國同事溝通，「但韓國整體英文水平很高了，買東西基本上店員可以英文溝通沒問題，而且越年輕的人發音越標準不會被母語腔調影響」。

另外，他也分享三星園區的規劃面，大讚公司食堂很好吃，動線有序；裡面除了基本的便利商店跟咖啡店外，還有三星家電、酒莊可以讓員工買東西，公司飲料販賣機免費隨便喝。到了週五，三星員工好像又更早下班了，不過這純屬他個人感受。

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