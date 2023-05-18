快訊

震撼彈！納達爾因傷法網無緣衛冕、溫網也將缺席 明年恐退休

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股重大突破在望？分析師：標普500上看4200點但手腳要快

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
股市分析師認為，從技術線圖研判，標普500指數在17日攻克4,150點阻力點後，接下來可能再度挑戰4,200點大關。路透
股市分析師認為，從技術線圖研判，標普500指數在17日攻克4,150點阻力點後，接下來可能再度挑戰4,200點大關。路透

美國化解債限僵局希望乍現的消息傳來，激勵美股三大指數17日全面收漲逾1%，似乎賦予多頭上攻一股強大推力。不過，前美銀（BofA）策略師認為，操作債限題材宜「在風聲傳出時買進、新聞證實時賣出」。

財經網站MarketWatch報導，債限僵局有解的樂觀消息，激出17日美股一波買盤。不過，曾任美銀策略師的NewEdge Wealth投資長道森說，投資人需要保持腳步輕盈，才搭得上債限希望列車趁股價上漲獲利，但她建議操作此題材宜審慎樂觀，宜在利多出盡前及時下車，落袋為安。

債限未過助漲美股、債限過了可能回跌

道森日前接受CNBC訪問時說：「我認為，債務上限是此刻最大的『風聲傳出時買進、新聞證實時賣出』事件，因為在債限大限日之前發生的事，其實正是驅使流動性注入美國股市的一大驅動力。」

她解釋，債限未能提高，迫使美國財政部花用現金餘額中剩餘的錢，而不能發行新公債，結果就是金融體系中的準備金增加，同時也添增了流動性，那正是成長股、科技股、投機股年初至今大漲的主因之一。

但道森提醒投資人，一旦國會通過提高債限，財政部就會開始發行一批新的美國公債，產生的淨效應就是從市場吸走一些流動性，屆時，先前漲勢活蹦亂跳的股票也將頓時失去一股助漲的順風。

審慎看後市 擇優質股安度市況波動期

道森表示，她的公司謹慎看待美股後市，建議的做法不是滿手現金，而是慎選優質股持有。她說：「我們認為，在這種環境下，財務槓桿高或現金流弱的個股，不是停泊資金的好地方。」

也就是說：在流動性收緊、不確定性升高的環境，你會想在投資組合中保有優質股，好安然度過這段時期。

標普500攻克4,150點後 將上測4,200點

美股正進入關鍵期。標普500指數在3,800點~4,200點區間盤整了半年，預料將有所突破，問題是「向上」或「向下」突破？

投資周報《Kobessi Letter》主編柯貝西在周一出刊的投資通訊中指出，從技術線圖來看，他對標普500指數後市看法偏多，華爾街「5月賣股走人」的理論今年可能失靈。

柯貝西寫道：「就基本面而言，儘管有多重逆風迎面襲來，美股韌性仍出奇的強。我們相信，這種情況會一直延續到6月。」

據他研判，4,150點是標普500指數上攻的阻力點—這個關卡已在17日攻克，當天標普500指數收在4,158.77點。他還說，4,200點將是「真正的長期轉捩點，多頭大軍非攻破這道防線不可」。

柯貝西說：「上一回標普500指數漲上4,200點是在2022年8月，之後雖曾多次挑戰這個價位卻踢到鐵板。但歷經近來的盤整，技術面向上突破的動能蓄勢待發。」他認為，漲上4,200點指日可待。

指數 標普 美股

延伸閱讀

看好AI技術 高盛：未來10年可使標普500成份股企業獲利增30%

眾院議長麥卡錫喊話 ：美不會陷債務違約

債限僵局可望突破！美股早盤小漲 台積電ADR漲逾4%

行程告吹！拜登G7峰會後立刻回國處理債限 亞太國家：又來了？

相關新聞

美股重大突破在望？分析師：標普500上看4200點但手腳要快

美國化解債限僵局希望乍現的消息傳來，激勵美股三大指數17日全面收漲逾1%，似乎賦予多頭上攻一股強大推力。不過，前美銀（B...

G7峰會前夕日邀七大半導體廠聚會 凸顯這兩件事

在七大工業國集團（G7）領袖峰會揭幕前夕，東道主日本首相岸田文雄18日與全球七大半導體製造商舉行會談，共同商討出一套在日...

一周內兩家英國電信巨擘宣布大裁員 逾6萬人將丟飯碗

電信巨人英國電信集團（BT Group）18日表示，將在2028至2030年間裁員40,000至55,000人。

有點不安全？避險資金近半年為何逐漸淡出日圓？

日圓作為「安全貨幣」的地位正在動搖。在美國地方銀行相繼破產等金融動盪越來越顯著的背景下，為了避險而買入日圓的動作已不能長期持續

OPEC+都減產了 為何油價還一直跌？非需求太弱 而是要怪這個黑市

國際油價自去年底以來重挫25%，傳統想法認為，這肯定是經濟成長減緩，導致原油需求疲弱造成。

外資不買陸債 人民幣成主要準備貨幣之路既長又難

「去美元化」的議題近來又開始升溫。從亞洲到拉美的一些新興經濟體，紛紛開始考慮石油等商品的貿易，以包括人民幣在內的非美元貨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦