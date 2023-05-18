韓媒：美ITC初判堤維西和美LKQ侵害現代的車燈相關專利

南韓媒體引述產業人士報導，美國國際貿易委員會（ITC）已初判認定，台灣和美國的幾家汽車零組件業者已侵害現代汽車（Hyundai）和起亞汽車（Kia）的多項專利。

BusinessKorea報導，現代和起亞及其美國子公司在2021年12月控告台灣堤維西（TYC Brother Industrial）、堤維西子公司Genera Corporation、美國LKQ及美國Keystone汽車產業公司，侵害20多項和汽車頭燈及車尾燈相關的專利，ITC在去年1月展開調查，今年初也判決承認現代主張的21項專利侵權、以及起亞主張20項專利侵權中的17項。

ITC在17日透過公共通告宣布，行政法官（ALJ）已發布初判判決，認定台灣堤維西和美國LKQ等公司本案，違反了關稅法337條。

ITC表示，將繼續調查到9月26日，堤維西和LKQ則對判決提出異議，ITC可能會在委員會層級評估後，達成最終結論。