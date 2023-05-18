Sony考慮推動金融子公司上市

日本Sony集團今（18）日表示，考慮在兩到三年內，將集團內的金融事業部門拆分出來單獨上市，讓集團營運更聚焦於娛樂事業。利多消息刺激Sony股價在東京股市早盤一度大漲7%。

彭博資訊指出，Sony在2020年時曾經下過結論，準備讓金融子公司以37億美元拆出後私有化，新規劃是個反轉。Sony自2001年開始多角化經營，那時因而跨入金融業；2004年成立金融部門Sony Financial，金融公司一度被寄望能成為集團營業利益的主要貢獻者。

最近幾年，Sony集團重心放在核心的娛樂事業，如今再把金融事業分離出去，Sony就愈發押注在遊戲、音樂、電影等娛樂部門，以及影像感測器電子事業。

Sony說，本會計年度結束前會敲定此案，目前考慮的方案是讓分拆出來的「Sony金融集團」在東京證券交易所上市，Sony保留略低於20%的股權。金融公司將准予保留Sony品牌。

Sony金融部門於截至今年3月的上個會計年度裡，營收下滑5%至1.45兆日圓（107.4億美元）。營業利益2,239億日圓，主要是有一筆一次性的房地產銷售賺了錢。

Sony發布拆分計畫的時機，正值集團主要事業體面臨愈來愈多挑戰。上個月Sony發表本會計年度保守財測，示警全球消費者支出減少，衝擊集團的電子與娛樂事業部門。