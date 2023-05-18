開全美第一槍！蒙大拿州宣布封殺TikTok

全球多國政府因擔憂中國短影音平台TikTok可能危害個人隱私甚至國家安全，陸續禁止在公部門使用。如今美國蒙大拿州宣布，禁止手機App商店在州內上架TikTok，成為全美第一個禁TikTok的州。

路透報導，蒙大拿州州長吉安福特（Greg Gianforte）１７日簽署法案，禁止手機軟體商在蒙大拿州上架TikTok。他強調，這項法案將進一步保護蒙大拿州民眾免於受中國共產黨監控。

對此，TikTok母公司北京字節跳動回應，稱該法案州非法封殺TikTok，侵犯了蒙大拿州民眾在憲法第一修正案（禁止國會立法剝奪言論自由）上的權利，強調他們會捍衛蒙大拿州內外使用者的利益。

人口剛超過１００萬的蒙大拿州州政府表示，若TikTok違反禁令，將會予以開罰。並稱禁令將於2024年1月1日起生效。