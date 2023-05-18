快訊

康建生技喋血案釀4死1重傷 李鴻淵「行刑式槍擊」遭判死

國巨董座陳泰銘接掌富鼎董事長 鴻海、國巨資源大挹注

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開全美第一槍！蒙大拿州宣布封殺TikTok

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國蒙大拿州宣布，禁止手機App商店在州內上架TikTok，成為全美第一個禁止TikTok的州。歐新社
美國蒙大拿州宣布，禁止手機App商店在州內上架TikTok，成為全美第一個禁止TikTok的州。歐新社

全球多國政府因擔憂中國短影音平台TikTok可能危害個人隱私甚至國家安全，陸續禁止在公部門使用。如今美國蒙大拿州宣布，禁止手機App商店在州內上架TikTok，成為全美第一個禁TikTok的州。

路透報導，蒙大拿州州長吉安福特（Greg Gianforte）１７日簽署法案，禁止手機軟體商在蒙大拿州上架TikTok。他強調，這項法案將進一步保護蒙大拿州民眾免於受中國共產黨監控。

對此，TikTok母公司北京字節跳動回應，稱該法案州非法封殺TikTok，侵犯了蒙大拿州民眾在憲法第一修正案（禁止國會立法剝奪言論自由）上的權利，強調他們會捍衛蒙大拿州內外使用者的利益。

人口剛超過１００萬的蒙大拿州州政府表示，若TikTok違反禁令，將會予以開罰。並稱禁令將於2024年1月1日起生效。

TikTok 北京 美國

延伸閱讀

一轉身意外曝光！男友見她沒遮好遮滿 「上衣只靠2條細繩撐」嚇壞

奧地利加入美英歐行列 禁止公務機使用TikTok

奧地利加入多國行列 禁止公務手機使用TikTok

奧地利宣布 禁止公務手機使用TikTok

相關新聞

南韓矢言奪回全球面板霸主地位 宣告五年內投資1.5兆元

南韓產業通商資源部18日表示，三星顯示器、樂金顯示器與其他韓國面板廠計劃在未來幾年合計投資逾65兆韓元（487.7億美元...

特斯拉印度設廠有譜？ 據傳已向當地官員洽詢獎勵措施

路透引述知情人士報導，特斯拉本周在與印度官員會談時，曾問及該如何參與印度國內的汽車和電池製造相關獎勵措施，並向印度官員提...

Theranos荷姆斯拖延失敗 法院令30日入監 須賠償4.52億

聲敗名裂的驗血公司Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)涉嫌詐騙投資人被定罪，她拖延入監的戰術...

新興市場債務上季首度突破100兆美元

數據顯示，新興市場債務在第1季破天荒突破100兆美元，以中國大陸、巴西及印度的債務增加最多，同時經濟規模較小的開發中國家...

世上最古老、最完整希伯來聖經 近12億元落槌

世界上最古老、最完整的希伯來語聖經「沙遜抄本」今天以3810萬美元（約新台幣11億8186萬元）落槌，拍賣公司蘇富比表示...

韓媒：美ITC初判堤維西和美LKQ侵害現代的車燈相關專利

南韓媒體引述產業人士報導，美國國際貿易委員會（ITC）已初判認定，台灣和美國的幾家汽車零組件業者已侵害現代汽車（Hyun...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦