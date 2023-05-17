快訊

關鍵48小時 朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談達共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特斯拉銷路不順？從這數據和馬斯克竟考慮打廣告見端倪

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克16日拋出考慮登廣告賣車的想法、打破長久來不登廣告的「禁忌」，似乎顯示這家電動車公司最近銷路不太順暢。圖／路透
特斯拉執行長馬斯克16日拋出考慮登廣告賣車的想法、打破長久來不登廣告的「禁忌」，似乎顯示這家電動車公司最近銷路不太順暢。圖／路透

獨立分析師和空頭人士指出，電動車大廠特斯拉（Tesla）積壓訂單數量比去年底的水準還要低，可見降價刺激買氣的成效不顯著，加上執行長馬斯克竟然拋出考慮登廣告賣車的想法、打破長久來不登廣告的「禁忌」，在在顯示這家電動車大廠近來銷路可能不太順暢。

財經網站MarketWatch報導，華爾街著名大空頭錢諾斯（Jim Chanos）推文說，他一瞄特斯拉的未交貨訂單（backlog order）數據，立即斷定這家電動車領導廠商也面臨銷路不順的窘境。

錢諾斯用他的Diogenes (@WallStCynic)帳戶推文說，根據獨立產業分析師Troy Teslike的評估，特斯拉即使近來祭出降價措施，積壓待消化的訂單數字仍低於年終時的水準。

他說：「別管股東年會了，此時此地看來，特斯拉的未交貨訂單如今已跌破年底的水準，縱使大幅降價。因此也提及先前禁忌字眼『廣告』。歡迎觀賞汽車業現況。」

錢諾斯並轉推Troy Teslike附上圖表的一則推文，內容提到據他估算，特斯拉截至4月30日的未交貨訂單是6.8萬輛，遠低於3月31日的10.2萬輛，也低於2月底的10.6萬輛、1月底的8.7萬輛和去年12月底的7.4萬輛。

馬斯克16日也在特斯拉股東會上對一名股東說，特斯拉考慮打廣告試試，儘管他認為這麼做大致上是向唱詩班傳教。特斯拉成立20年來，從不打廣告。

根據標普全球市場情報提供的聽打逐字稿，馬斯克說：「我相信應接納建議。所以，我們會試著來點廣告，看看情況會怎樣。」

今年來，特斯拉股價激漲35%，但已從去年8月觸及的高峰滑落46%。目前特斯拉股票的落後本益比為49倍。

特斯拉 馬斯克 廣告

延伸閱讀

馬斯克：中若控制台 蘋果處境比特斯拉更嚴峻

為了更加提升效能表現　Panasonic特斯拉4680電池延至明年量產

反對到底！馬斯克：在家工作是道德錯誤

馬斯克預估經濟1年後好轉！特斯拉股東會 要點一次看

相關新聞

看好美債免於違約 道瓊大漲408點、那指勁揚1.28%

投資人預期國會領導人和總統拜登將能就美國債務上限達成協議並避免災難性的違約，美股大漲。

人口老化衝擊台、陸、韓財政

人口老化正打擊世界各國的公共財政，近來主要央行升息使情況雪上加霜，也凸顯改革的迫切性。英國金融時報（FT）指出，亞洲國家...

美國經濟可能衰退？「這項指標」預告一年內衰退機率99.3%

許多經濟學家警告，美國經濟「可能」滑向衰退，一些市場隱含指標也指向同一展望。現在有個經濟模型更預測：美國一年內衰退機率高...

特斯拉銷路不順？從這數據和馬斯克竟考慮打廣告見端倪

獨立分析師和空頭人士指出，電動車大廠特斯拉（Tesla）積壓訂單數量比去年底的水準還要低，可見降價刺激買氣的成效不顯著，...

ChatGPT執行長：AI應成立監管機構

研發製造ChatGPT的OpenAI公司執行長奧特曼十六日在參院聽證會表示，政府干預，對減輕日益強大的人工智慧（ＡＩ）系...

日本Q1經濟成長 優於預期

由於防疫管制鬆綁提振消費，日本上季實質經濟成長率優於預期，主要受消費與企業支出帶動。意外亮眼的經濟表現加深市場臆測，日本...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦