特斯拉銷路不順？從這數據和馬斯克竟考慮打廣告見端倪

獨立分析師和空頭人士指出，電動車大廠特斯拉（Tesla）積壓訂單數量比去年底的水準還要低，可見降價刺激買氣的成效不顯著，加上執行長馬斯克竟然拋出考慮登廣告賣車的想法、打破長久來不登廣告的「禁忌」，在在顯示這家電動車大廠近來銷路可能不太順暢。

財經網站MarketWatch報導，華爾街著名大空頭錢諾斯（Jim Chanos）推文說，他一瞄特斯拉的未交貨訂單（backlog order）數據，立即斷定這家電動車領導廠商也面臨銷路不順的窘境。

錢諾斯用他的Diogenes (@WallStCynic)帳戶推文說，根據獨立產業分析師Troy Teslike的評估，特斯拉即使近來祭出降價措施，積壓待消化的訂單數字仍低於年終時的水準。

他說：「別管股東年會了，此時此地看來，特斯拉的未交貨訂單如今已跌破年底的水準，縱使大幅降價。因此也提及先前禁忌字眼『廣告』。歡迎觀賞汽車業現況。」

錢諾斯並轉推Troy Teslike附上圖表的一則推文，內容提到據他估算，特斯拉截至4月30日的未交貨訂單是6.8萬輛，遠低於3月31日的10.2萬輛，也低於2月底的10.6萬輛、1月底的8.7萬輛和去年12月底的7.4萬輛。

馬斯克16日也在特斯拉股東會上對一名股東說，特斯拉考慮打廣告試試，儘管他認為這麼做大致上是向唱詩班傳教。特斯拉成立20年來，從不打廣告。

根據標普全球市場情報提供的聽打逐字稿，馬斯克說：「我相信應接納建議。所以，我們會試著來點廣告，看看情況會怎樣。」

今年來，特斯拉股價激漲35%，但已從去年8月觸及的高峰滑落46%。目前特斯拉股票的落後本益比為49倍。