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反對到底！馬斯克：在家工作是道德錯誤

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克2月抱著兒子，在加州帕拉奧圖特斯拉人工智慧總部，接待來訪的加州州長紐森。歐新社
特斯拉執行長馬斯克2月抱著兒子，在加州帕拉奧圖特斯拉人工智慧總部，接待來訪的加州州長紐森。歐新社

特斯拉執行長馬斯克周二（16日）在CNBC受訪中，痛罵鼓吹在家工作的矽谷工程師。他說，在家工作是「道德錯誤」（morally wrong），不光是生產力的考量。

馬斯克在德州奧斯汀特斯拉車廠裡接受訪問時說，活在幻境裡的矽谷「筆電階級」，需要從在家工作「屁話」（bullshit）的自認優越論點走下來，「看看這些車子，是人們在家工作做出來的嗎？當然不是」。

他說，生產汽車、修車、蓋房子、修房子、處理食物等這些人們消費的事物，勞工都是必須到現場工作，「但你卻不用」，所以，「在家工作不只是生產力的事，我認為道德上是錯誤的」。

馬斯克接著嗆那群崇尚遠距工作的人，自己在家工作時，讓其他人不能在家工作。馬斯克已要求特斯拉、推特的員工都返回辦公室工作，亞馬遜（Amazon）、Salesforce等愈來愈多企業經理人試圖讓員工返回辦公室工作。

部分企業老闆也苦於管理員工的遠距、辦公室混合工作班表，埋怨遠距工作傷害企業文化，也犧牲在職學習與人際連結的好處。但批評者認為，所謂的企業文化不過是想更加控制員工，壓榨他們做更多工作。

在家工作 馬斯克 特斯拉

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