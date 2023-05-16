油價一度跌破70美元

國際油價在連跌四周後，15日一度跌破70美元，但隨後跌深反彈。石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產、美國可能回補戰略儲油所引發的供給吃緊疑慮，蓋過先前不利原油需求的展望，使油價回彈。

美國經濟疑慮環伺、中國大陸復甦步調比預期緩慢，皆不利原油需求展望，導致在15日亞洲盤期間，油價一度跌破70美元價位，西德州原油6月期貨盤中最低跌0.9%至每桶69.41美元；布蘭特原油7月期貨一度挫0.54%至每桶73.77美元。但隨後跌幅逐漸收斂，到紐約早盤時，西德州原油上漲0.5%，重新站上每桶70美元，布蘭特原油也揚升0.5%至每桶74.53美元。

這是因為全球原油供給可能在下半年趨緊所致。OPEC+正從5月起大幅減產，同時，業界消息人士透露，在巴格達當局上周要求重啟後，伊拉克北部原油仍未能從土耳其港口傑伊漢（Ceyhan）恢復運輸，加劇全球原油供給緊俏。另外，美國能源部長格蘭霍姆上周告訴國會議員，在6月完成國會授權的釋出戰略儲油後，當局可能就開始回補。

不過，需求面對油價構成的壓力依然存在。IG分析師西卡莫爾（Tony Sycamore）說：「隨著中國大陸重新開放的過程並沒那麼平順，以及在美國快達到舉債上限的日期迅速逼近之際，外界擔心美國正經濟成長趨緩，再加上美元反彈，市場對原油的情緒充其量只會不溫不火。」