7億美元對價 富士膠片收購Entegris旗下半導體高純工藝化學品產品線

集微網消息，據外媒報道，富士膠片（FUJIFILM Corporation）日前宣佈，公司已就收購半導體高純度工藝化學品 (HPPC) 產品線，與Entegris公司達成最終協議，交易對價為7億美元。

通過收購Entegris旗下相關業務實體，Fujifilm將能夠為其客戶提供更廣泛的電子化學品產品線，HPPC產品線用於在半導體生產中蝕刻和清潔矽晶圓，是一個不斷增長的工藝材料領域，也是對 富士膠片現有產品的補充，包括光刻膠、光刻材料、CMP漿料、CMP後清潔劑、薄膜工藝前敺體、聚醯亞胺和 Wave Control Mosaic(WCM)等。

報道稱，此次收購還將為富士膠片提供約560名世界級人才，分佈在另外12個工廠，包括位於美國、歐洲和新加坡的七個製造基地，其中一個將是富士膠片在東南亞的首個電子材料製造基地，收購資產位於靠近世界頂級半導體晶圓廠的位置，因此，此次收購將為這些製造商客戶提供增強的供應鏈彈性。

富士膠片負責人表示：“我們的使命是通過開發和提供旨在滿足新需求的新型先進材料，為創建一個豐富人們生活的社會做出貢獻。隨著社會的變化和技術的發展，會出現新的需求，這項投資將成為通過滿足電子材料業務客戶不斷增長的需求來進一步加速增長的重要裡程碑，電子材料業務是先進材料領域最大的業務。通過整合資源，富士膠片將為客戶提供更廣泛的產品陣容，加速半導體行業的創新。”