看通膨指標「還有很長一段路要走」 Fed官員：今年不會降息

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）對聯準會今年將降息的押注澆了一盆冷水，並警告說，若通膨沒有降溫，不會撤回升息。

波斯提克接受財經網站CNBC訪問時說：「我的基準假設是，我們要在邁入2024年之後的一段時間，才會真正考慮降息。」「如果你檢視大多數通膨指標，會發現它們仍然是我們目標的兩倍。因此還有很長的路要走。」

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在本月稍早的會議上，將利率上調了1碼（25個基點），使其基準利率升抵5%至5.25%的目標區間，並暗示可能準備在6月下次會議上暫停緊縮周期。

今年沒有決策投票權的波斯提克明確表示，他支持暫停升息政策，以觀察聯準會自去年以來積極收緊政策的影響，況且在銀行業動盪壓力下，美國經濟也面臨著信用收緊的不利因素。 但他也暗示，基於物價壓力持續存在，下一步較有可能是升息而非降息。