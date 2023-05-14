液晶電視面板供需平衡發生變化 產品價格或再次下跌

集微網消息，據韓聯社報導，因全球需求停滯，去年跌至歷史最低水平的LCD（液晶顯示器）電視面板價格最近轉為上升趨勢。

數據顯示，4月份，65英寸液晶電視面板的平均價格為133美元，比3月份的120美元上漲了11%。5月份的價格為139美元，環比上漲5%。

與上月相比，4月份不同尺寸的面板價格也上漲了2~8%，5月份上漲了2~5%。

DSCC預測，今年第二季度液晶電視面板的平均價格將比前一季度平均上漲2%。

KB証券研究員金東元（音）解釋說：「LCD電視面板的流通庫存健全化持續了4個月以上，全球電視機企業在下半年旺季來臨之際，需要購買大型面板」。

同時預測說：「從3月份開始上升轉換的液晶電視面板價格，由於希望積累庫存的電視機企業的需求影響，預計第二季度和第三季度將持續上升趨勢」。

此前，65英寸液晶電視面板價格在2021年7月達到最高價288美元，時隔1年多，2022年9月跌至最低價107美元。

當時，由於供過於求和需求不振，面板價格暴跌，製造商紛紛採取降低稼動率等應對措施，而液晶電視面板生產工廠的稼動率也於去年下半年達到穀底，當時面板廠商平均稼動率降低到70%以下，集中減少了庫存。

但是最近，由於電視需求增加和價格上升，稼動率正在上升，預計第二季度第五代以上液晶生產線的稼動率將上升至2%。

但有分析認為，在全球經濟持續低迷的情況下，電視需求不振依然存在，面板價格的上漲可能是暫時的。

隨著第二季度工廠稼動率的提高，電視企業和渠道企業再次積累大量庫存，面板價格上漲壓力必然減弱。

DSCC預測，在這種情況下，液晶電視面板價格的上升趨勢將逐漸放緩，從7月份開始將呈現環比保值趨勢。

DSCC表示：「第二季度價格的上漲對面板企業來說是一個令人高興的消息，但行業產能仍然超過了近期的預期需求，價格有再次下跌的風險」。

他接著說：「6月末面板供需平衡，下半年價格可能穩定」，「供需變化有可能改變平衡，導致價格再次下跌」。