嘗試在環保和利益間取得平衡 麥當勞包裝盼從塑膠、紙質再進化

環保包裝各顯神通！麥當勞自上世紀就開始針對漢堡的包裝進行研究及改善，從1990年代改用紙質包裝，再到現在的再生材質，一直到麥當勞股東要求的「可重複利用」包裝。但回顧傳統塑膠包除了相對便宜外，某種程度上更能確保食品的安全及美味。因此，麥當勞正在積極研究可再利用包裝的另類方案，以平衡環境和消費者體驗的雙重考量。

麥當勞環保包裝

據《CNBC》報導，麥當勞的大麥克自1990年開始採用紙質包裝，也在2018年設立「2025年前達成100%使用可再生包裝」的目標，但麥當勞的股東們的期待不止於此，他們更進一步要求麥當勞可以繼續往「可重複利用」包裝邁進。

環保材質的缺點

環保材質是現代人所擁護的，但「可重複利用材質」最大的缺點就是昂貴。對於速食業者而言，即使使用環保材質可以成為消費者的誘因，但使用可重複利用材質取代現有包裝常是不合乎經濟利益的，同時麥當勞也表示，將此做為唯一解方並不切實際。

除了價格昂貴，再生材質也不是處處優於目前使用的紙包裝。根據歐洲紙包裝聯盟（European Paper Packing Alliance, EPPA）的研究，每生產100個可再生材質包裝會比紙包裝多使用267%的水資源。

試圖平衡環境和利益

麥當勞也強調，相較於再生材質，使用塑膠包裝更可以保證食物的原味，也因為再生材質會有彩色塗料的問題，塑膠包裝更能顧及食品安全以及食物的美味。

目前麥當勞正在積極研究再生材質包裝的替代方案，希望能在食品安全、環境保護、麥當勞本身的利益以及食物的美味之間取得平衡。

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