橋水基金減碼台積ADR

機構法人的13F報告陸續出爐，全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater Associates）上季大幅減碼台積電ADR，減碼幅度達27%，還幾乎出清波克夏B股、清倉百度與美銀等多檔銀行股；億萬富豪索羅斯旗下投資公司則出清特斯拉，增持晶片股高通，新買進串流巨擘Netflix。

根據向美國證管會申報的文件，橋水公告今年第1季減碼台積電ADR共6.4萬股，減碼幅度達27%，使得持股降至近17.3萬股。若依台積電ADR上周五收盤股價每股83.43美元計算，目前持股市值減至約1,440萬美元。

橋水是在去年第3季首度買進台積電ADR，去年第4季再增持14%達到23.7萬股，不過橋水布局台積電僅占整體投資部位0.1%。台積電ADR今年第1季股價上漲24.9%，今年迄今漲勢收斂為12%。

另外，橋水上季大動作出清美銀、摩根大通、富國銀行、嘉信理財與高盛等金融股，也清倉大陸搜尋引擎巨擘百度，大幅減持電商業者拼多多與零售巨擘沃爾瑪、以及大陸造車新勢力「蔚小理」（蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車），也將波克夏B股大砍99%；加碼Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta與微軟，同時新增居家修繕零售業者家得寶（Home Depot）持股。

另外，申報文件顯示，索羅斯基金管理公司第1季全數賣出1,600萬股特斯拉持股，並脫售約1,080萬股的電動卡車新創公司Rivian持股，剩餘360萬股持股市值降到5,540萬美元。

索羅斯在2022年第2季買進特斯拉和Rivian股票。截至去年底，Rivian股價已從2021年11月的盤中最高價回跌約90%。

索羅斯第1季同步減持其他科技相關持股，包括Alphabet、亞馬遜、Salesforce和Intuit。迪士尼持股遭大砍75%，減至4.64萬股。

索羅斯還新增幾檔持股，包括沃爾瑪、Netflix、鐵路營運商CSX和Norfolk Southern，及大陸電商公司京東；高通持股增加50.5%至10.4萬股左右；Nike持股增加將近兩倍至16.67萬股；Uber持股也增加近五成，如今共持有81.89萬股。