G7財長會議 商討應對陸經濟脅迫

七大工業國集團（Ｇ７）財長暨央行總裁會議，十一至十三日在日本新潟市召開，商討維護基於規則的國際秩序，以及共同應對來自中國大陸的「經濟脅迫」。

北京外交部發言人汪文斌回應：「說到經濟脅迫，第一個應當受到聲討的恐怕非美國莫屬。美國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對別國企業採取歧視性和不公平做法，其行為嚴重違反市場經濟和公平競爭原則…如果Ｇ７峰會要把應對經濟脅迫列入議程的話，我建議可以先討論一下美國的所作所為…不要做經濟脅迫的同謀和幫凶」。

Ｇ７相關會議今年在唯一的亞洲成員國日本進行，Ｇ７國家與大陸的緊張、和莫斯科因俄羅斯入侵烏克蘭的緊張，均成為重要議題。

在展開討論前，與會的美國財政部長葉倫十一日指稱，防止大陸經濟脅迫的措施，「目標將被限制」，應該聚焦國安，而非削弱大陸的經濟競爭力或阻止大陸推動經濟成長。被問到為何點名大陸實施經濟脅迫，她舉北京針對澳洲及立陶宛的貿易行動為例。

葉倫說，若有國家從地緣政治的觀點來看，做出令北京不滿意的行動，大陸就利用經濟脅迫對付這些國家，這一直不乏案例。Ｇ７對這種活動有共同的擔憂，正尋求我們能試著做到的辦法，以反制這種行為。

日本放送協會（ＮＨＫ）及「日經亞洲」十二日報導，印度、巴西、非洲聯盟輪值主席國「葛摩聯盟」、南韓和新加坡等國，亦參加當天的擴大會議，商討開發中國家積欠的債務等問題。

Ｇ７除七個先進國家，亦包括歐盟。鑑於貿易摩擦和北京「暗中支持」俄國，歐盟與大陸的關係已陷入緊張。為防止有國家規避對俄國的制裁，以減弱俄軍續戰的能力，參加新潟Ｇ７會議的領袖表示，將考慮祭出新方法。

Ｇ７壓軸的領導人峰會將於十九至廿一日在廣島登場，惟美國總統拜登正忙於和國會協商聯邦政府的債限問題，揚言會一直待到問題解決為止，被解讀為有可能缺席Ｇ７峰會。