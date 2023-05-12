看好台積電帶來機會 香港基匯資本想買九州不動產

看好台積電（2330）正在興建的工廠可能給日本西部九州島帶來的機會，私募股權公司香港基匯資本（Gaw Capital Partners）熱衷於該區的房地產交易。

Gaw董事總經理兼日本投資主管Isabella Lo周三受訪表示：「我們正關注這個地區。我們相信，有了台積電，會大大改變這個市場。」基匯資本在日本管理的不動產資產規模達38億美元，最近剛開始在以前未進行過交易的九州地區尋找機會。Lo說，她對在九州開發物流倉儲地產和買進住宅不動產感興趣。

台積電正在九州熊本縣與Sony子公司合作興建價值逾80億美元的半導體廠，預計2024年底投產。日刊工業2月報導，台積電還計劃在熊本建第二座晶圓廠，2020年代末期完工。

九州以群山、海灘和溫泉聞名，不像東京和大阪有能吸引到房地產投資人的商業活動，台積電可能改變情況。

基匯資本在全球各地共管理大約357億美元的不動產資產，過去一年中，日圓疲軟加上央行的低利率政策，吸引該公司對日本的投資尤為活躍。Lo在去年8月曾說，計劃到2024年中期會在日本投資約35億至40億美元。

Lo表示，基匯資本現在最喜歡的日本投資是酒店，日圓疲弱不僅吸引海外遊客，也使得當地人留在國內旅遊，能產生強勁需求。她說：「在通膨環境下，酒店可能是最佳行業，每天都能漲價，而不像辦公室被長期租約鎖住。」