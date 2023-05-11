聽新聞
test
0:00 / 0:00
美經濟降溫訊號再添兩例 PPI續緩、初領失業金人數增加
美國上月生產者物價指數（PPI）增幅持續下降，寫2021年初以來最緩慢升速，因大宗商品價格下滑和供應鏈持續好轉。另外，上周初領失業金人數升至2021年10月以來高點，代表勞動市場逐漸降溫。
美國經濟趨軟的跡象持續增加，聯準會（Fed）下月暫停升息的機率因而提高。
美國勞工部統計局11日公布，4月PPI較去年同期增加2.3%，為2021年1月來最低增幅，也比預期的2.5%低；月比為0.2%，低於市場預期的0.3%。扣除糧食和能源的核心CPI，月比增加0.2%，年比上升3.2%，寫兩年最小升幅。
勞工部同日也公布，止於6日當周，首度申領失業救濟金人數比前一周增加2.2萬人至26.4萬人，高於市場預期，攀抵2021年10月來的最高水準，顯示勞動市場已逐步降溫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言