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美經濟降溫訊號再添兩例 PPI續緩、初領失業金人數增加

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國4月生產者物價指數（PPI）較去年同期增加2.3%，為2021年1月來最低增幅，上周初領失業金人數意外升至2021年10月來高點，比前一周增加2.2萬人至26.4萬人。路透
美國4月生產者物價指數（PPI）較去年同期增加2.3%，為2021年1月來最低增幅，上周初領失業金人數意外升至2021年10月來高點，比前一周增加2.2萬人至26.4萬人。路透

美國上月生產者物價指數（PPI）增幅持續下降，寫2021年初以來最緩慢升速，因大宗商品價格下滑和供應鏈持續好轉。另外，上周初領失業金人數升至2021年10月以來高點，代表勞動市場逐漸降溫。

美國經濟趨軟的跡象持續增加，聯準會（Fed）下月暫停升息的機率因而提高。

美國勞工部統計局11日公布，4月PPI較去年同期增加2.3%，為2021年1月來最低增幅，也比預期的2.5%低；月比為0.2%，低於市場預期的0.3%。扣除糧食和能源的核心CPI，月比增加0.2%，年比上升3.2%，寫兩年最小升幅。

勞工部同日也公布，止於6日當周，首度申領失業救濟金人數比前一周增加2.2萬人至26.4萬人，高於市場預期，攀抵2021年10月來的最高水準，顯示勞動市場已逐步降溫。

美國 失業 聯準會

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