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巴菲特為何不愛影片串流生意？ Disney+上季表現凸顯問題在哪

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
迪士尼Disney+第1季訂戶數流失，而且持續陷入營運虧損，反映影片串流市場遭遇的問題。路透
迪士尼Disney+第1季訂戶數流失，而且持續陷入營運虧損，反映影片串流市場遭遇的問題。路透

「股神」巴菲特曾表示，影片串流不是一門好生意，此觀點似乎在迪士尼Disney）第1季財報令投資人失望得到印證。

迪士尼旗下串流服務Disney+第1季訂戶數流失，而且持續陷入營運虧損，並對本季（5月至7月）虧損擴大示警。這是艾格回鍋擔任迪士尼執行長後發布的第一份財務季報，顯然不太好看。

巴隆周刊（Barron's）報導，傳奇投資人巴菲特曾表示，影片串流服務不是一種「很好的生意」，因為是以「糟糕的價格」招徠訂戶。

最近Netflix和Apple TV+業績都欠佳，也已凸顯這個問題。巴菲特掌舵的波克夏公司因為持有為數可觀的派拉蒙環球（Paramount Global）股票，所以在這塊市場也有涉獵，而派拉蒙上季表現也不好。蘋果占波克夏股票投資組合比重將近40%。

巴隆指出，更大的問題出在，消費者現在並不想像新冠肺炎疫情期間那樣，願意花很多錢在家觀賞影片。居家抗疫期間業績暴增的公司，在民眾生活回歸常軌後遭遇需求陡降的困境，至今尚未充分復元。

迪士尼也碰到相同的問題，但與眾不同的是，迪士尼的影片串流業務雖變得步履蹣跚，但迪士尼主題樂園事業卻生意興隆，反映民眾出門遊樂興致勃勃。

Disney+訂戶下滑，可能主要反映一次性因素，亦即失去板球賽事的轉播權，導致大批印度觀眾轉台。其他市場表現較佳，因此整體而言，每名訂戶營收仍躍增13%。

調高服務費顯然有助於撐起營收。這也凸顯出聯準會（Fed）面臨的棘手挑戰：即使近來美國通膨降溫，民眾或許已日益習慣付更多的錢取得相同的東西，這讓這波通膨上升循環更難打破。

不過，迪士尼表現相對良好，反映一大優勢：旗下事業多元且虛實兼具，有助於緩和衝擊。在艾格重掌兵符後，仍有潛力重拾獲利魔力。

迪士尼 巴菲特 Disney 串流影音

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