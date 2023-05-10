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美銀行Q1獲利創新高：摩根大通最賺、PacWest虧最多

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國銀行第1季獲利達約800億美元創新高。路透
美國銀行第1季獲利達約800億美元創新高。路透

美國銀行第1季獲利創新高，達約800億美元，比去年同期成長33%，儘管有兩家銀行倒閉案，該行業面臨2008年金融危機以來最深重的壓力。

金融時報報導，創紀錄表現有很大程度是拜銀行業動盪所賜。半數獲利來自First Citizens和Flagstar銀行認列的一次性收益，他們在監管機構3月接管矽谷銀行和Signature銀行並折價賣出後，分別進行了收購。獲利飆升也表明，儘管儲戶和投資人很緊張，但美國銀行總體上受益於升息、貸款違約低，和就業市場強勁。

獨立的銀行顧問Bert Ely說，這個行業大多數沒有破產倒閉，經濟情況也不錯，所以獲利相當好。

根據數據提供商BankRegData，全美近4,400家銀行 ，只有不到5%的197家公布上季虧損。全美最大銀行摩根大通的獲利最佳，上季自放款和支付處理等活動賺進了117億美元，遠高於去年同期的64億美元。這個金額沒反映出未透過遭聯邦存款保險公司監管實體的獲利，總部在加州的PacWest銀行虧損12億美元表現最差。

不過，在上季，所有銀行的利息支出躍增到一年前850億美元的10倍，這表明銀行將向儲戶支付更高的利率，在今年剩餘時間，破紀錄的獲利不太可能一直持續下去。

值得注意的是商用不動產貸款違約率，上季增加三分之一到120億美元，是2020年以來最高。

美國 矽谷銀行 利息

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