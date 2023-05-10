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美元在債務上限談判和通膨數據公布之際微幅上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
匯市交易者認為美國債務上限談判不會立即取得突破，也期待新的通膨數據會更清楚反映經濟前景和聯準會（Fed）可能的升息路徑。路透
匯市交易者認為美國債務上限談判不會立即取得突破，也期待新的通膨數據會更清楚反映經濟前景和聯準會（Fed）可能的升息路徑。路透

美元兌大多數主要貨幣周二上漲，交易者認為美國債務上限談判不會立即取得突破，也期待新的通膨數據會更清楚反映經濟前景和聯準會（Fed）可能的升息路徑。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二上漲0.2%至101.605。歐元跌0.4%，至1.0962美元。美元兌日圓幾乎持平於135.09。

Monex美國公司負責交易和處理的副總裁John Doyle說：「我認為我們可能會（在債務上限）磋商中看到一點譁眾取寵的行為，只是想讓對方都能略微向自己這邊靠攏一點。所以我不認為今天會取得突破性進展。而這可能是美元小幅走強的原因。」

在上周強於預期的就業數據公布後，周三將公布的備受關注的美國通膨數據可能會給市場定下基調。

分析師表示，Fed的任何政策調整都必須考慮到美國銀行業最近出現的動盪，以及華盛頓在提高國家債務上限和避免違約方面的政治僵局。

美國2年期債券殖利率上升3個基點至4.03%。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，他正監控銀行業壓力如何影響美國經濟。對於下個月是否維持利率不變，他本人持開放態度。Fed理事傑佛森表示，隨著銀行收緊貸款標準，取得授信的能力已經下降，但他對經濟繼續成長抱有希望。

美國 債務

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