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美股早盤小跌 投資人等待周三通膨數據

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股8日早盤小跌，幾家區域銀行股跌深反彈，但整體KBW地區銀行指數仍走低。 路透
美股8日早盤小跌，幾家區域銀行股跌深反彈，但整體KBW地區銀行指數仍走低。 路透

美股8日早盤小跌，投資人等著檢驗周三（10日）公布的通膨數據，看看聯準會Fed）的抑制物價努力是否真的奏效。地區銀行股則再度翻黑，雖然西太平洋金控仍大漲近20%。

道瓊工業指數8日早盤小跌49點，或0.1%；標普500指數和那斯達克指數分別各跌0.1%和0.3%；費城半導體指數跌0.5%；台積電ADR跌0.3%。上周交出亮麗財報的蘋果開低，目前則回升到平盤附近。

上周一度情勢岌岌可危的西太平洋金控（PacWest Bancorp），早盤大漲19%，因該銀行宣布將大幅削減配息，以提振資本，西部聯盟金控（Western Alliance）則上漲3%，但多數區域銀行股股價仍走低，拖累KBW地區銀行股指數下跌約1%。

市場本周焦點將放在勞工部周三發布的通膨數據，美國4月消費者物價指數（CPI）預料將月比上漲0.4%，高於上月的漲幅0.1%，剔除波動性大的食物和能源因素後的核心CPI預料將上漲0.4%。

指數 CPI 半導體 聯準會 Fed

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